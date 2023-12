3 Themen-ETFs für 2024: Halbeiter, AI & Automatisierung und Gesundheit

Darüber hinaus stehen Halbleiterunternehmen im Mittelpunkt jeder Phase der Einführung von KI, vom Chipdesign bis hin zur Steigerung von Produktion und Absatz. Im Jahr 2023 führte die steigende Nachfrage zu einem frühen zyklischen Aufschwung in der Halbleiterindustrie. Die anhaltende Unterstützung der heimischen Halbleiterforschung und -produktion durch das 52 Milliarden US-Dollar schwere CHIPS-Gesetz in den USA könnte zu einer geografischen Neuausrichtung der Produktionskapazitäten führen. Die iShares-Experten sind der Ansicht, dass der langfristige Wachstumspfad eine höhere Allokation rechtfertigt, insbesondere wenn die Einstiegsbewertungen attraktiv bleiben.

Halbleiter sind das Rückgrat technischer Geräte, von Smartphones und Laptops bis hin zu Elektrofahrzeugen und intelligenten Häusern. Die Nachfrage nach Halbleitern wird in den kommenden Jahren weiter steigen, da sie in verschiedenen technologischen Anwendungen eine entscheidende Rolle spielen.

Der Hauptvorteil von Investitionen in KI und Automatisierung liegt in ihrem Potenzial zur Steigerung von Produktivität und Innovation. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Analyse großer Datenmengen kann künstliche Intelligenz Unternehmen dabei helfen, effizienter zu werden und bessere Entscheidungen zu treffen.

Die Automatisierung, die im abgelaufenen Jahr eine Wachstumsdelle erlebte, wird auch dazu beitragen, die Produktivität in der Fertigung zu steigern, dem Fachkräftemangel zu begegnen und Kosten zu senken. Dies wird zu einem höheren Gewinnwachstum für Unternehmen führen, die in diesen Sektoren tätig sind. Der iShares Automation & Robotics UCITS ETF (WKN: A2ANH0) bietet die Möglichkeit, auf die weitere Stärke des Themas zu setzen.

70 Prozent der Führungskräfte, die das Beratungsunternehmen Slalom für eine Studie befragte, gaben an, dass sie 2024 mehr Ressourcen für KI-Initiativen bereitstellen werden. Sie haben den Wert der Technologie für ihr Unternehmen erkannt. Beispiele sind die Analyse juristischer Schriftsätze, die Automatisierung repetitiver Aufgaben wie die Erledigung von Schreibarbeiten im Gesundheitswesen und die Bearbeitung von Kundenanfragen. Wie erste Ergebnisse rund um Microsoft Office zeigen, können Unternehmen mit diesen Produkten auch zusätzliche Umsätze generieren.

Wird die Gesundheitsbranche 2024 wieder ihrem Ruf gerecht

Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen wird in den kommenden Jahren weiter steigen, da die Bevölkerung immer älter wird und die Lebenserwartung steigt. Allein in Amerika übersteigt der Anteil der über 65-Jährigen erstmals den der Kinder unter 15 Jahren. Aufgrund dieser zusätzlichen Stabilität gilt der Markt als äußerst attraktiv. Mit der Zahl der über 65-Jährigen steigt auch die Zahl der Menschen, die an altersbedingten Krankheiten leiden.

Dennoch hat sich die Branche außerhalb der GLP-1-Medikamente nicht besonders gut entwickelt. Fortschritte bei der Bekämpfung der Fettleibigkeit dürften jedoch zu einer weiteren Verlängerung der Lebenserwartung führen. Innovative Technologien wie Gentherapie, künstliche Intelligenz und Robotik haben das Potenzial, das Gesundheitswesen grundlegend zu verändern. Dies wird zu neuen Geschäftsmöglichkeiten und einem höheren Gewinnwachstum für Unternehmen führen, die in diesem Bereich tätig sind.

Mit dem iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (WKN: A2ANH2) können risikofreudige Anlegerinnen und Anleger auf einen Aufschwung und weitere Durchbrüche in der Medizin setzen.