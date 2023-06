Gesundheit-ETF als spannende Alternative zum MSCI World?

Danaher und Post-Corona

Danaher steht stellvertretend für die Probleme vieler Unternehmen, die zu den Profiteuren von Corona zählten. Der Umsatz ging währungsbereinigt um vier Prozent zurück, die operative Marge sank um 330 Basispunkte. Vor allem die Bereiche Biotechnologie und Diagnostik waren von dem Corona-bedingten Umsatzrückgang von rund zehn Prozent betroffen.

Dennoch sind die langfristigen Perspektiven gut. Die Zahl der in der Entwicklung befindlichen biologischen und genomischen Arzneimittel ist deutlich höher als jemals zuvor in der Geschichte. Tausende biologischer Therapien befinden sich derzeit in der Entwicklung, davon mehr als 750 in klinischen Studien der Phase 3. Danaher sollte als einer der führenden Anbieter der für die Produktion notwendigen Anlagen davon profitieren.