Growth-Aktien: Entdecke mit diesem ETF starkes Wachstum in Europa

Unternehmen aus Europa stehen in ihrem Wachstum oft im Schatten der amerikanischen Konkurrenz. Dieser Growth-ETF könnte interessant werden.

In der Liste der 100 größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung finden sich heute 56 US-Firmen. Das liegt daran, dass es diesen Unternehmen in der Vergangenheit gelungen ist, mit ihren Lösungen international zu dominieren und so ihre Umsätze stark zu steigern. Deka Investments bietet jedoch einen ETF an, mit dem Anleger auf besonders wachstumsstarke europäische Unternehmen setzen können.