Drei World Health-Alternativen im Kopf-an-Kopf-Rennen

Was sind die Unterschiede zwischen den Produkten?

Die beiden auf MSCI-Indizes basierenden Produkte haben mit über 130 Unternehmen deutlich mehr Aktien im Portfolio als das S&P-Produkt mit 96 Titeln. Dementsprechend hat der S&P-Index die am höchsten gewichteten Top 10 mit einem Anteil von 52 Prozent. Beim iShares-ETF sind es noch rund 47 Prozent und beim Xtrackers-ETF 43 Prozent. Die größte Position ist bei allen drei Produkten UnitedHealth. Aber auch hier zeigt sich die höhere Konzentration im ETF von Amundi mit einer Gewichtung von knapp über zehn Prozent. Der Xtrackers ETF hat auch hier mit 7,5 Prozent die geringste Gewichtung.

Bei der geografischen Verteilung nehmen sich die drei Produkte nicht viel. Die USA dominieren mit einer Gewichtung zwischen 70 und 72 Prozent in allen drei Produkten. Ähnlich wie im Technologiesektor zeigt sich auch im Gesundheitssektor, dass Europa mit Ausnahme einzelner Konzerne wie Novo Nordisk, AstraZeneca, Roche oder Norvatis im Hintertreffen ist.

Tipp: Neben Gesundheit-ETFs gibt es zahlreiche weitere spannende Anlagethemen. Schau dir also gleich unsere Themen-ETF-Seite an.

Im iShares-ETF dominieren Pharmawerte mit einem Anteil von 36,5 Prozent etwas weniger als im Xtrackers-ETF mit 42,1 Prozent. Ein wesentlicher Grund dafür ist das Fehlen von Johnson & Johnson in den ESG-Indizes von S&P und MSCI, das aufgrund seiner größten Sparte dem Pharmasektor zugerechnet wird. Als Grund nennt S&P, dass Johnson & Johnson in den letzten Jahren in zahlreiche Kontroversen verwickelt war, wie z.B. die Verharmlosung der Gefahren von Opiaten, potenziell krebserregende Substanzen in Babypuder oder angeblich irreführende Werbung für Hüftimplantate.

Performance und Kosten der ETF-Produkte im Vergleich

Ein Vergleich der Performance der drei Produkte ist wenig aussagekräftig, da der Amundi ETF erst im September 2022 aufgelegt wird. Interessanter ist ein Vergleich der jährlichen Performance der Indizes über fünf Jahre. Der MSCI World Health Care Index kommt auf eine jährliche Performance von 7,6 Prozent und muss sich damit den beiden Nachhaltigkeitsprodukten geschlagen geben. Der iShares-Nachhaltigkeitsindex kommt auf 8,7 Prozent und der S&P-Index auf 9,0 Prozent. Ein weiteres Argument für den Amundi-ETF sind die laufenden Kosten von 0,18 Prozent gegenüber 0,25 Prozent bei den beiden anderen Produkten.