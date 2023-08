Computerspiele: Investitionsmöglichkeiten in die Zukunft des Gaming

Ein Gaming-ETF

Der Global X Video Games & Esports ETF (WKN: A2QKQ5) investiert in eine breite Palette von Unternehmen, die in der Gaming-Branche tätig sind. Dazu gehören Videospielentwickler, Hardwarehersteller, Streaming-Plattformen, E-Sport-Teams und -Ligen sowie Unternehmen, die in den Bereichen E-Sport-Events, Gaming-Turniere und E-Sport-Sponsoring aktiv sind.

Videospiele haben in den letzten Jahren aufgrund einer wachsenden Mittelschicht insbesondere in Schwellenländern an Bedeutung gewonnen. Ende 2022 wird die Zahl der Videospieler weltweit auf 3,2 Milliarden geschätzt. Dank Smartphones werden Videospiele heute überall konsumiert und sind die Branche mit den höchsten Umsätzen in der Unterhaltungsindustrie. Zudem wächst die jüngere Generation zunehmend mit Videospielen auf und verbringt einen größeren Teil ihrer Freizeit damit. Für die Anbieter von Videospielen ist dies eine äußerst komfortable Ausgangssituation. Unternehmen wie Activision Blizzard, Nintendo oder Take-Two verfügen über starke Marken und Charaktere, deren kulturelle Bedeutung in den nächsten Jahren sogar noch zunehmen wird.