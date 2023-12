Playstation und Xbox: Spielekonsolen stehen auf dem Weihnachtszettel

Die Aktien von Spielekonzernen wie Electronic Arts (EA) oder Nintendo sind keine reine Spielerei, sondern ein echtes Zukunftsinvestment: EA erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 etwa 7,1 Milliarden Euro um. Das japanische Unternehmen Nintendo konnte in den sechs Monaten von April bis September 2023 umgerechnet 5,5 Milliarden Euro Umsatz verbuchen. Dabei profitierte der Konzern auch vom Debut von Super Mario auf der Kinoleinwand.

Spiele wie Minecraft, Fortnite oder Sports FC 24 sind hier beliebte Spiele für die die Gamer schon mal schnell über 100 Euro pro Spiel zahlen. Electronics Arts hat die Zusammenarbeit mit der FIFA beendet und nennt FIFA seit diesem Jahr EA Sports FC24 – wahrscheinlich waren die Lizenzgebühren an den Fußballverband zu hoch, so dass man den Klassiker ohne den Namen der FIFA auflegte. Nach anfänglich regional spürbaren Umsatzrückgängen rechnet die EA Gruppe inzwischen mit einem Umsatz zwischen 7,3 und 7,7 Milliarden US-Dollar für das im März 2024 endet, was nach 7,3 Milliarden US-Dollar eine Steigerung von rund 3,9 Prozent entspricht.

Wie Investoren von dem Trend im Gaming und E-Sports-Markt profitieren können, haben wir im letzten Jahr bereits vorgestellt. Der VanEck Video Gaming und eSports UCITS ETF hat im Jahresvergleich (Stand: 6. Dezember 2023) rund 18,1 Prozent zulegen können. Im laufenden Jahr sogar 23,5 Prozent nachdem das Jahr 2022 noch ein Minus von 29,8 Prozent verzeichnete. In dem ETF nimmt inzwischen NVIDIA (WKN: 918422) mit 8,4 Prozent Gewicht die größte Position ein, gefolgt von Tencent (WKN: A1138D) und AMD (WKN: 863186). Microsoft (WKN: 870747) ist nicht in den aktuellen Top-10 vertreten, was wohl daran liegt, dass der Umsatzanteil des Gamingsegments trotz der Activision Blizzard Übernahme nur bei zwölf Prozent des Gesamtumsatzes des US-Softwareunternehmens liegt. Wir halten den ETF für weiterhin attraktiv, um an dem Trend „Gaming“ zu partizipieren.

Über den Autor Marc Gabriel

Marc Gabriel, CIIA, CESGA und Kundendirektor, Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung in Kleve