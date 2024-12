35 Prozent Plus: Zentralbanken entdecken Gold für sich

Gebetsmühlenartig predigen, wie wichtig breite Streuung ist. Damit meinen wir in erster Linie den passenden Mix aus Aktien - und Anleihe-ETFs. Nutze dazu unseren Risikorechner. Zu einem kleinen Teil könntest du aber auch Gold miteinbeziehen. „In einem turbulenten Umfeld wird Gold daher wieder zu einem möglichen Diversifikationsinstrument in der Portfolioallokation, das möglicherweise wirksamer als Hartwährungen, US- oder deutsche Staatsanleihen ist“, so Thozet.

Den Carmignac-Experten scheint der Faktor der Diversifizierung der Reserven der Zentralbanken von großer Bedeutung zu sein. Dies steht im Kontext, in dem die Inflation wieder zu einer lebendigen wirtschaftlichen Größe geworden sei und die Versuchung für viele Länder der südlichen Hemisphäre, eine Alternative zum Dollar aufzubauen, immer größer werde. Damit gewinnt das Edelmetall an strategischer Bedeutung.

„Gold weist eine noch geringere Korrelation mit Risikoanlagen auf als Anleihen, was es zu einem vorteilhaften Instrument für den Portfolioaufbau macht; es bietet in der Regel einen wirksamen Schutz sowohl gegen wirtschaftliche Unsicherheit als auch gegen Inflation“, so Thozet. Diese Eigenschaft sei besonders wichtig, da eine anhaltende Inflation einer der größten Risikofaktoren für die aktuelle Entwicklung und die künftigen Herausforderungen sei. Dies gilt nach Ansicht der Experten insbesondere in einem Umfeld, in dem die Staatsschulden auf immer neue Rekordstände getrieben werden und ihre Rückzahlung ohne aktive Unterstützung durch die Notenpresse immer illusorischer wird.

In ETCs investieren

Wenn du nun in das Edelmetall investieren möchtest, musst du keinen Goldbarren im Wohnzimmer aufbewahren. Eine Alternative sind Gold-ETCs mit einem Anspruch auf Auslieferoption in physischer Form. Denn dann wirst du steuerlich wie bei Zuhause liegendem Gold behandelt, ohne es daheim verwahren zu müssen oder ein Bankschließfach bezahlen zu müssen. Nachfolgend ein Beispiel: