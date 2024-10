Silber mehr als 30 Prozent gestiegen: Zeit für einen Silberminen-ETF?

Silberminen: Silber ist in der Industrie gefragt

„Ab 2021 geriet der Silbermarkt in ein beachtliches Defizit. Dies ist nicht nur das Ergebnis einer größeren Investmentnachfrage nach physischem Silber, sondern vor allem einer Zunahme der industriellen Nachfrage“, sagt Altan Cantürk, Analyst beim Broker XTB. Etwa die Hälfte der weltweiten Silbernachfrage stamme aus der Industrie (für 2023 liegt die Silbernachfrage bei rund 35.000 Tonnen oder etwa 1,1 Millionen Unzen). In diesem Zusammenhang ist vor allem wobei die Photovoltaiksparte zu nennen. „Angesichts des aktuellen Energieübergangs ist auch in dieser Kategorie mit weiterem dynamischem Wachstum zu rechnen. Die Investment- oder Schmucknachfrage ist ebenfalls signifikant – wenn es auch im letzteren Fall keine starken Wachstumsaussichten gibt“, meint Cantürk.

Silberminen profitieren von zunehmenden Silberreserven

Der Bericht des United States Geological Survey (USGS) weist eine signifikante Zunahme der entdeckten Silberreserven im Boden aus. Bei den aktuellen Abbaumengen gibt es demnach genug Silber für etwa 27 Jahre. „Zwei Länder sind hauptsächlich für die Zunahme dieser Reserven verantwortlich: Russland, dessen unterirdische Reserven sich fast verdoppelt haben auf 92 Tausend Tonnen, und Polen, dessen Reserven auf 170 Tausend Tonnen gestiegen sind. Polen hat sich somit vor Peru in die führende Position in Bezug auf den Besitz der größten Menge an Silber auf der Welt gesetzt“, so Cantürk.