Wie widerstandsfähig ist der Dax?

Inflation und Dax

Die letzten Inflationszahlen zeigten, dass der Trend hin zu einer niedrigeren Inflation insbesondere in Deutschland längst nicht stabil ist, eine Rezession sei faktisch schon bestätigt. Der Dax-Rekord beruht zudem auf nur geringen Börsenumsätzen, was ebenfalls die Frage aufwirft, wie stabil das Hoch ist. Einen kompletten Ausstieg am Aktienmarkt hält Beil für nicht angebracht, doch könnten die Zeiten für konjunktursensitive Titel schwieriger werden.

Inflation im Juni bleibt hoch: 6,4 Prozent in Deutschland

Die jüngsten Inflationsdaten aus Deutschland zeigen einen Preisanstieg von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Demgegenüber ging die Inflationsrate in der Eurozone im Juni auf 5,5 Prozent (Mai: 6,1 Prozent) zurück. Trotz des Inflationsrückgangs in der Eurozone dürfte die EZB aus Sicht von Mathias Beil weitere Zinsschritte machen. „Die Zinskurve ist sehr invers, was in aller Regel auf eine Rezession schließen lässt. Sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland haben wir zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wirtschaftswachstum“, stellt der Experte fest.

Tipp: Hier findest du Aktien-ETFs auf den deutschen Aktienmarkt.

Die Markterwartung ist, dass spätestens im ersten Quartal 2024 Zinssenkungen anstehen könnten. „Derzeit spricht viel dagegen. Sollte die Rezession länger andauern, könnten in vielen kleineren Unternehmen die Cashflows einbrechen. Das gepaart mit höheren Lohnforderungen könnte sich negativ auf die notwendigen Zukunftsinvestitionen auswirken“, erklärt Mathias Beil.

Dax-Rekord mit nur geringen Börsenumsätzen

Betrachtet man die jüngsten Entwicklungen am Aktienmarkt, dann ist die Bewertung der Dax-Aktien um zehn Prozent teurer als im Oktober vergangenen Jahres. Globale Aktien sind im Vergleichszeitraum im Schnitt rund 40 Prozent teurer bewertet. Der S&P 500 ist derzeit im Schnitt mit einem KGV von 20 bewertet, was einer Steigerung von 20 Prozent entspricht.