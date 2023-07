Alles Gute zum 35. Geburtstag, lieber Dax

Wir gratulieren dem Dax zum 35. Geburtstag. Der deutsche Aktienindex repräsentiert die 40 größten Börsenwerte in Deutschland und ist weltweit einer der bekanntesten Aktienindizes. „Jahrestage laden dazu ein, einen Blick zurück, aber auch einen nach vorne zu werfen – und so stark, wie sich der Dax in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten präsentiert hat, dürfte er auch in der Zukunft das Maß der Dinge für den deutschen Aktienmarkt sein“, sagt Jens Chrzanowski, Leiter der deutschen Niederlassung des Online-Brokers XTB. Eine langfristige und breit gestreute Aktienanlage hat in der Vergangenheit jährliche Renditen von durchschnittlich sechs bis neun Prozent erwirtschaftet. Das ist beachtlich, zumal breit streuende Anlageprodukte, wie ETFs auf das deutsche Börsenbarometer – oder noch besser: auf den weltweiten Aktienmarkt – das Risiko deutlich senken.

Der Dax ist jetzt genau 35 Jahre alt. Wahrscheinlich bist auch du über den deutschen Leitindex zur Börse gekommen. Lege aber besser noch breiter an.

Dax als Erfolgsgeschichte „Der Dax ist eine Erfolgsgeschichte. Als wichtiger Indikator für die Stärke der deutschen Wirtschaft symbolisiert er die Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland“, so Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts. „Anlegerinnen und Anleger bietet er eine gute Orientierung für ihre Anlageentscheidungen. Mit einem Investment in die Aktienwerte des Dax können sie ohne großen Aufwand ein attraktives Portfolio zusammenstellen. Der Dax bildet die wirtschaftliche Entwicklung breit ab, auch weil die Dax-Unternehmen international aufgestellt sind.“

Breit gestreutes und langfristiges Aktiensparen zahlt sich aus Wer 1988 10.000 Euro in den Dax investiert hat, kann sich heute über ein Vermögen von 160.000 Euro freuen. Das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von rund acht Prozent pro Jahr. Sparbücher und andere festverzinsliche Anlagen konnten da nicht mithalten. Allerdings haben immer noch vier von fünf Erwachsenen keine Aktien, Aktienfonds oder ETFs im Depot. Sie verpassen damit die Chance auf attraktive Renditen aus Aktieninvestments. „Es wäre wünschenswert, dass mehr Menschen in Deutschland einen Teil ihres Geldes breit gestreut in Aktien anlegen“, sagt Bortenlänger. „Die Ampel-Koalition sollte deshalb ein positives Zeichen für die Aktie und den Kapitalmarkt setzen und die im Zukunftsfinanzierungsgesetz vorgestellten Initiativen, wie beispielsweise die Erhöhung des Freibetrags für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung und die Erhöhung der vermögenswirksamen Leistungen, zügig umsetzen.“ „An der Börse wird die Zukunft gehandelt“, so Bortenlänger. „In diesem Sinne auf weitere 35 erfolgreiche Jahre des Dax – einem wichtigen Gradmesser für die deutsche Wirtschaft und den hiesigen Kapitalmarkt.“ Die Deutschland AG Wer den deutschen Aktiensektor noch breiter abdecken möchte als mit einem ETF auf den Leitindex, kann sich ein Produkt näher ansehen, nämlich den Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (WKN: A2JF6S). Der Deutschland-ETF ermöglicht Anlegern ein Investment in rund 155 Large Cap-, Mid Cap- und Small Cap-Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Das Fondsportfolio deckt rund 95 Prozent des deutschen Marktes ab.