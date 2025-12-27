Warum Qualitätsaktien nach zwei schwachen Jahren vor dem Comeback stehen

Qualitätsaktien: Rückschau auf 2025

Die Märkte seien stark von wenigen sehr großen Unternehmen getragen worden, während viele klassische Qualitätssektoren, wie beispielsweise Gesundheits- oder Konsumwerte, eine ungewöhnlich schwache Phase durchlaufen hätten. „Gleichzeitig trugen in Europa Bereiche wie Banken und Rüstung, die wir unter anderem aufgrund unseres Investmentansatzes deutlich geringer gewichten, erheblich zu den Kursgewinnen an den Aktienmärkten bei. In diesem Zusammenspiel aus Marktkonzentration, Sektortrends und Stilfaktoren blieb die Wertentwicklung vieler Qualitätsunternehmen zuletzt hinter hoch konzentrierten Aktienindizes zurück“. fährt Wannow fort. Besonders prägend war dabei die Entwicklung im Technologiesektor. Während große Werte aus der KI-Infrastruktur – etwa Halbleiter, Datenzentren und Cloud – eine starke Wertentwicklung zeigten, blieben Software- und IT-Dienstleister zurück. Ambitionierte Wachstumserwartungen sind vielfach vermutlich eingepreist – insbesondere bei KI-getriebenen Aktien.

Der US-amerikanische Arbeitsmarkt zeigt erste Anzeichen einer Abkühlung, von einer Rezession gehen wir allerdings nicht aus. „Das Risiko einer Korrektur besteht aus unserer Sicht immer noch. Dementsprechend sind wir weiterhin in Unternehmen mit fundamental robusten Geschäftsmodellen und langfristig aussichtsreichen Wachstumsperspektiven investiert.“

Zuversicht für Qualitätsaktien

Ein Blick nach vorn stimmt die Experten von ODDO BHF nach einem schwierigen Jahr für Qualitätsaktien zuversichtlich. Qualitätsunternehmen lieferten nach Ansicht Wannows risikoadjustiert historisch überdurchschnittliche Erträge, wobei die Kursrückgänge in Krisenzeiten und während größerer Korrekturen im Vergleich zu anderen Investmentansätzen und zum Gesamtmarkt flacher ausfielen. „Nach der relativen Schwächephase von Qualitätsunternehmen finden wir zunehmend Qualitätsunternehmen mit hoher Rentabilität, soliden Cashflows und verlässlichem Gewinnwachstum zu einem angemessenen Preis“, so Wannow.

