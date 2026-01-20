Quality-ETFs vor der Wende? Warum Qualitätsaktien wieder Chancen bieten

Qualitätsaktien hatten es 2025 schwer

Die Wertentwicklung an den Aktienmärkten wurde vor allem von wenigen sehr großen Unternehmen getragen. Klassische Qualitätssektoren wie Gesundheits- oder Konsumwerte durchliefen hingegen eine ungewöhnlich schwache Phase. „In diesem Zusammenspiel aus Marktkonzentration, Sektortrends und Stilfaktoren blieb die Wertentwicklung vieler Qualitätsunternehmen zuletzt hinter hoch konzentrierten Aktienindizes zurück“, erklärt Wannow. Besonders prägend war dabei die Spaltung im Technologiesektor: KI-nahe Infrastrukturwerte legten stark zu, während Software- und IT-Dienstleister zurückblieben.

Vorsichtiger, aber investiert

Vor dem Hintergrund hoher Bewertungen und gestiegener Risiken hat sich das Fondsmanagement seit August 2025 defensiver positioniert. Dennoch bleibt der Fokus klar: „Dementsprechend sind wir weiterhin in Unternehmen mit fundamental robusten Geschäftsmodellen und langfristig aussichtsreichen Wachstumsperspektiven investiert.“ Eine mögliche Marktkorrektur sieht Wannow dabei nicht als Bedrohung, sondern als Chance für günstigere Einstiege.

Auch die Schwäche des US-Dollars stellte 2025 für europäische Anleger eine Herausforderung dar. Langfristig misst Wannow diesem Faktor jedoch geringere Bedeutung bei als der Qualität der Unternehmen selbst – insbesondere mit Blick auf die technologische Führungsrolle der USA.

Neue Chancen nach der Schwächephase

Nach dem schwierigen Jahr 2025 blickt Wannow zuversichtlich nach vorn. Historisch lieferten Qualitätsunternehmen risikoadjustiert überdurchschnittliche Erträge und zeigten in Krisenzeiten geringere Rückschläge. „Nach der relativen Schwächephase von Qualitätsunternehmen finden wir zunehmend Qualitätsunternehmen mit hoher Rentabilität, soliden Cashflows und verlässlichem Gewinnwachstum zu einem angemessenen Preis“, so der Portfoliomanager.

Fazit: Qualität für dein Depot

Für ETF-Anleger könnte der Faktor Quality vor einer neuen Phase stehen. Die Kombination aus attraktiveren Bewertungen und bewährten Geschäftsmodellen spricht dafür. Kurzfristige Schwankungen bleiben möglich, daher solltest du in diesem Bereich auf breite ETFs setzen. Sei dir aber bewusst: Durch Faktor-ETFs, wie etwa Quality, veränderst du die Gewichte deines bestehenden Welt-Portfolios. Zur Überwachung deines Depots nutzt du also am besten den extraETF Portfolio Tracker.