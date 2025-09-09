Gier frisst Hirn: Diese Warnsignale entlarven unseriöse Geldanlage-Tipps

Freunde und Familienmitglieder genießen häufig einen Vertrauensvorschuss. Genau das kann bei der Geldanlage aber zum Problem werden. Denn aufgrund unserer Psyche neigen wir in solchen Situationen dazu, Warnsignale auszublenden, wenn uns jemand sympathisch ist.

Bevor du darüber nachdenkst, in etwas zu investieren, gilt es genau hinzusehen. Der Bundesverband deutscher Banken fast drei Punkte zusammen, bei denen deine Alarmglocken schrillen sollten:

Ein weiteres Phänomen ist der Gruppendruck. Haben also bereits andere Freunde investiert, will man nicht der Einzige sein, der zögert und die vermeintlich einzigartige Chance nicht beim Schopf ergreift.

Die Verantwortung bleibt bei dir

Die Entscheidung für eine Geldanlage sollte immer auf der Basis rationaler Erwägungen beruhen. Besonders vernünftig ist es, breit gestreut in Aktien und Anleihen zu investieren. Hier bieten sich ETFs ganz besonders an. Nutze also gleich die ETF-Suche oder orientiere dich an unseren Musterportfolios. Das ideale Mischverhältnis aus Chance (Aktien) und Risikosenkung (Anleihen) ermittelst du über den Risikokapazitätsrechner.

Tipp: Hier findest du unsere ETF-Empfehlungen für den globalen Aktienmarkt.

Doch falls du wirklich einmal fernab von ETFs mit Geldanlage-Tipps aus dem Freundeskreis konfrontiert wirst, solltest du dir zunächst folgende Fragen stellen: Kenne ich das Produkt oder den Investmentanbieter und habe ich unabhängige Informationen eingeholt? Gibt es einen schriftlichen Vertrag mit klaren Bedingungen? Würde ich auch investieren, wenn es kein Freund wäre, der mir das empfiehlt?

Was du noch auf dem Schirm haben musst

Neben diesen grundlegenden Fragen solltest du weitere Aspekte abklappern. Dazu zählt etwa eine realistische Einschätzung der Risiken. Überlegen dir also, ob du einen teilweisen oder kompletten Verlust der Anlage finanziell verkraften könntest. Informiere dich selbst über mögliche Verluste, Laufzeiten und inwiefern dein Geld gebunden ist. Wichtig: Niemals einen Großteil des Ersparten einsetzen.

Tipp: Nutze den Wissensbereich, um deine Finanzbildung zu stärken.

Bankmitarbeiter sind häufig in der Funktion des Verkäufers und nicht des unabhängigen Beraters. Im Zweifel kannst du dich mit deinem Anliegen an einen Honorarberater wenden. Das kostet zwar etwa, dieser verdient aber nichts daran, dir unnötige Finanzprodukte verkaufen zu müssen. „Zudem ist die unabhängige Beratung gegen Honorar entgegen der Argumentation der Provisionsindustrie nicht teurer als das Provisionssystem, sondern oft deutlich günstiger – und zwar für alle Vermögensklassen, nicht nur für vermögende Kunden“, sagt Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer von Quirion.

Fazit: Lass dir nichts aufschwätzen, bleibe bei ETFs

Nach diesem Beitrag bist du sensibilisiert, wenn dir jemand eine unseriöse Geldanlage aufschwätzen möchte. Lieber: Breit streuen, weltweit anlegen und dann einfach Jahrzehnte halten. Das klingt zwar langweilig ist aber immer noch die vernünftigste Variante. Wenn du allerdings noch etwas mehr Kick suchst, kannst du dein Welt-Portfolio mit einzelnen Themen-ETFs ergänzen. Hierfür bietet sich die sogenannte Core-Satellite-Strategie an.