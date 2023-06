Von hoher Inflation und Zinsen profitieren? So geht´s mit Linkern

Am Donnerstag wird die EZB voraussichtlich wieder an der Zinsschraube drehen. In einem Umfeld steigender Zinsen und hoher Inflation können sich Anleger mit diesem Linker-ETF positionieren.

Die Lage ist unübersichtlich. Eine hohe Inflationsrate trifft auf einen Dax auf Rekordfahrt. Gleichzeitig dreht die Europäische Zentralbank (EZB) an der Zinsschraube. Das nächste Mal bereits am 15. Juni. Die Währungshüter haben die Leitzinsen bereits sieben Mal in Folge um insgesamt 3,75 Prozentpunkte angehoben. Am Donnerstag dürfte nach Ansicht vieler Fachleute eine weitere Erhöhung um einen viertel Prozentpunkt folgen. Wie können sich Anlegerinnen und Anleger in dieser uneinheitlichen Situation positionieren? Ein ETF auf inflationsgeschützte Anleihen (engl. Inflation Linked Bonds; Linker) können eine Option sein.

Zwar lässt die Inflation nach, ist mit einem Wert von 6,1 Prozent im Euroraum weiterhin hoch. In Deutschland erwartet das Statistische Bundesamt den selben Wert für den Monat Mai. So ist es weiterhin problematisch eine positive Realrendite – Rendite eines Investments abzüglich der Inflation – zu erzielen. Mit inflationsgeschützten Anleihen können sich Anlegerinnen und Anleger der Teuerung entziehen. Bei Inflations­anleihen sind die Zins­kupons und der Rück­zahlungs­wert an die Entwick­lung der Inflation gekoppelt. Also anders als bei konventionellen Zinspapieren. Steigt die Inflation, steigt auch der Zins und der Rück­zahlungs­wert. Emittenten der Anleihen sind meist Staaten. Auch Deutschland hat welche im Umlauf.