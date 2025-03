So kannst du Zoll-Risiken im Portfolio abmildern

Aufgrund des Handelsdefizits sind die USA weniger von einem möglichen Handelskrieg betroffen als ihre Hauptmitstreiter. Dazu kommt, dass mögliche Nachteile durch die Zolleinnahmen aufgefangen werden könnten. Allerdings seien laut UBS die Inflationsrisiken für die USA höher. Wie die US-Notenbank Fed darauf reagieren wird, ist heute jedoch ungewiss. Theoretisch ist die durch Zölle verursachte Inflation mit einem regulierten Preisanstieg vergleichbar und sollte im Laufe des folgenden Jahres abklingen. Wenn die Zolldrohungen jedoch anhalten, könnte sich die Fed zu einer restriktiveren Haltung gezwungen sehen. „Zölle erhöhen somit das Risiko einer höheren Korrelation zwischen Aktien und Anleihen, da steigende Inflationsrisikoprämien sowohl Anleihen als auch Aktien belasten“, sagt Evan Brown, Head of Multi-Asset-Strategy bei UBS Asset Management (UBS-AM).

Zoll übt Einfluss auf Europa aus

„Wir rechnen mit volatileren Märkten. In den kommenden Wochen und Monaten wird sich zeigen, wie sich Chancen aber auch Risiken entwickeln. Die wirtschaftliche Zukunft Europas und die transatlantischen Beziehungen stehen vor wegweisenden Veränderungen. Besonders die Zollpolitik von Donald Trump könnte dabei erheblichen Einfluss auf Europa haben. Ebenso wird das Ergebnis der Bundestagswahl 2025 maßgeblich die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen prägen, da die Rückkehr zu einer stabilen und verlässlichen Wirtschaftspolitik von zentraler Bedeutung ist“, sagt Beate Meyer, Head of Wholesale Deutschland bei UBS-AM.

Asset Allokation: US-Aktien, Gold und Umschichtung des Durationsrisikos

Auf Basis der Fundamentaldaten hält Brown weiter an einer risikofreudigen Haltung fest. „Wir haben aber unsere breit aufgestellten Portfolios so positioniert, dass das Zollrisiko gemildert wird“, so Brown. Zunächst würden trotz der hohen Bewertungen weiterhin US-Aktien bevorzugt. Erst wenn im Frühjahr mehr Klarheit über Trumps Zollpolitik herrsche, solle aggressiver in günstigere internationale Märkte investiert werden.

Im Anleihebereich wurde etwas Duration von den USA in andere Bondmärkte umgeschichtet. „Da die Zölle wahrscheinlich größere negative Auswirkungen auf das Wachstum in den von den Zöllen betroffenen Ländern haben werden, ziehen wir es vor, unser Durationsrisiko in diesen handelssensiblen Ländern einzugehen. Sollte Trump Europa mit aggressiven Zöllen treffen, werden Bundesanleihen die Rückschläge am Aktienmarkt wahrscheinlich eher abfedern als US-Staatsanleihen“, begründet Brown. Auch Gold kann nach Ansicht der Fachleute helfen, die Zollrisiken abzumildern. Brown: „Unterstützend wirken die anhaltenden strukturellen Goldkäufe durch die Zentralbanken der Schwellenländer, und in einem Umfeld allgemeiner politischer Unsicherheit dürfte sich Gold gut entwickeln.“