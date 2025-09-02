Schluss mit Ausreden: So integrierst du Bitcoin in dein ganz normales Depot

Hast du dir auch schon so oft gedacht: Ich muss endlich Bitcoin ins Portfolio aufnehmen, aber ich weiß nicht wie. Wir zeigen dir jetzt, wie es total einfach geht.

Der Bitcoin bewegt sich derzeit seitwärts, jüngste Tendenz sogar fallend. „Das seitwärts gerichtete Kursverhalten signalisiert eher abwartenden Optimismus als Euphorie, viele Anleger zweifeln derzeit inzwischen daran, dass Bitcoin das einst angepeilte Rekordziel von 200.000 US-Dollar noch erreichen kann“, sagt Vivien Lin, Chief Product Officer bei der Krypto-Börse BingX. Doch beim Bitcoin solltest du ohnehin nicht jeder Prognose hinterherjagen, zumal diese oft sehr weit auseinanderklaffen. Bitcoin hat sein ganz spezielles Alleinstellungsmerkmal: „Bitcoin ist das einzige Geld der Welt, das unabhängig ist von jeder Zentralbank, von jeglicher Regierung“, sagt Max Lautenschläger, Co-Founder und Managing Partner von Deutsche Digital Assets (DDA) im Youtube-Interview mit extraETF (s. unten). Daher könne man es als sicheren Hafen ansehen.

„Bitcoin vereint die besten Eigenschaften von Gold und Geld“, so Lautenschläger. Von Meme-Coins hält er dagegen wenig und rät aus eigener Erfahrung, sich auf die ganz großen Kryptowährungen zu konzentrieren. Eine denkbare Herangehensweisen könnte sein, sich auf die eine 100 Prozent dezentrale Kryptowährung Bitcoin zu konzentrieren oder etwa die nach Marktkapitalisierung zehn größten Kryptowährungen zu wählen, wobei selbst dann der Bitcoin eine herausragende Rolle spielen würde. In der ETF-Sprache ausgedrückt: Der Bitcoin wäre in einem solchen Krypto-Korb das, was die USA im MSCI World sind – nämlich mit etwa 70 Prozent übermächtig.