Sell in May: Ist diese Börsenweisheit das Erfolgsrezept für große Gewinne?

Sell in May and go away – diese Börsenweisheit dürften die meisten Anlegerinnen und Anleger schon mal gehört haben. Doch woher kommt sie und ist sie wirklich wahr?

Die Weisheit geht auf die Annahme zurück, dass die Börsen zwischen Oktober und April am besten performen und dann im Sommer schwächeln, bevor es im Herbst wieder aufwärts geht. Daher heißt die Weisheit im Ganzen auch „sell in May and go away – but remember to come back in September“.

Manchmal wird der Sell in May-Effekt auch als Halloween-Effekt, Wintereffekt oder einfach als Jahresendrallye bezeichnet. Tatsächlich ist der Dezember statistisch gesehen einer der stärksten Börsenmonate. Der September gilt traditionell als der schwächste Monat.