Scalable Capital startet mit europäischer Börse – was ist noch neu?

Neuerungen für Investoren neben der neuen Börse

Die Trading-Flatrate im PRIME+ Broker für 4,99 Euro pro Monat werde somit besser. Sie bietet künftig den unbegrenzten Handel über die neue EIX zusätzlich zur bereits verfügbaren Börse Gettex (Börse München). Auch dabei baut Scalable Capital in Zukunft auf die kürzlich vereinbarte mehrjährige Kooperation mit der bisherigen Depotbank Baader Bank AG, die an der Börse München als Market Maker für Aktien, Fonds, ETPs und Anleihen agiert. Abgerundet wird das Broker-Angebot durch das flexible Sparplanangebot ab 1 Euro in über 2.500 ETFs sowie den Handel über Xetra (Deutsche Börse) zu den gewohnten Konditionen. In der digitalen Vermögensverwaltung Wealth stehen mit Weltportfolio Klassisch plus Gold und Value & Dividende zwei neue Strategien zur Verfügung.

„Unser Ziel ist es, dauerhaft das beste Angebot für die Geldanlage zu machen – Sparpläne ab einem Euro, eine breite Auswahl an ETFs, Aktien und Kryptowährungen sowie unsere digitale Vermögensverwaltung für alle, die ihr Geld professionell managen lassen wollen. Langfristiger Vermögensaufbau unserer Kunden ist gleichbedeutend mit nachhaltigem Wachstum für Scalable Capital”, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Co-CEO von Scalable Capital.

Die Guthaben werden bei Partnerbanken und bei Geldmarktfonds verwahrt. Anfänglich sind Deutsche Bank, J.P. Morgan Asset Management, DWS und Blackrock dabei. Auf Broker-Guthaben werden 3,25 % p.a. Zinsen (variabel) bis 500.000 Euro im PRIME+ Broker und bis 50.000 Euro im FREE Broker weitergegeben. Scalable Capital hat einen Erlaubnisantrag für das Einlagengeschäft gestellt, um neben der Depotführung künftig auch selbst Einlagen annehmen zu können.

Alles auf einer Technologieplattform

Ab sofort können Neukunden in allen europäischen Märkten, in denen Scalable Capital aktiv ist, die Eröffnung des Scalable-Depots und den Handel über die EIX beginnen. Bestandskunden erhalten ebenfalls die Möglichkeit, die neue Plattform zu nutzen. 2025 wird es einen Umzugsservice geben.

Die Wertpapierdienstleistungen werden auf einer von Grund auf neu von Scalable Capital selbst entwickelten Technologieplattform betrieben. „Mit unserer voll vertikalisierten Plattform nehmen wir Depotführung, Börsenhandel, Clearing, Settlement und Custody in die eigenen Hände”, so Florian Prucker, Gründer und Co-CEO von Scalable Capital. „Eine derart weitreichende Integration ist europaweit einmalig. Unsere neue Plattform ist das Fundament für viele weitere Innovationen und skalierbares Wachstum.”