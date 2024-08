Ripoffs: Diese Finanzfallen solltest du kennen und vermeiden

Finanzfallen: Investmentpornografie

Die wahrscheinlich häufigste Form ist die oft gar nicht einmal böse gemeinte Investmentpornografie. Hier geht es um übertriebene Versprechungen oder auch eine allzu emotionale Herangehensweise an die Geldanlage. Ein Buchautor verspricht etwa den Reichtum über die Börse, eine Anlegermagazin schreibt über „Killer-Aktien“, eine Tageszeitung listet zehn Aktien auf, mit denen man nur gewinnen könne. Es tummeln sich also etliche Marktschreier, die nach eigener Auffassung die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Auf der anderen Seite gibt es die Untergangspropheten, die die Börse ständig am Vorabend eines großen Crashs sehen. Dann stehen Anleger jedoch jahrelange an der Seitenlinie und verpassen viel Rendite.

Tipp: Lies dir hier durch, was die 5 häufigsten Anlegerfehler sind.

Unbedarfte Einsteiger oder sogar durchaus erfahrene Privatanleger bewegen sich damit sehr schnell in diesem Dunstkreis, der an die laut Gerd Kommer schlechten Gefühle und Eigenschafen im Homo Sapiens appelliert: Gier, FOMO (Fear of Missing Out), Neid, Gutgläubigkeit, Selbstüberschätzung, Faulheit und Angst (in schlechten Börsenphasen). Diese so vermittelten Denkmuster und innerliche Zerrissenheit steht jedoch einer rationalen, langfristigen und breit gestreuten Geldanlage oft im Weg.

Unzureichende oder geschönte Zahlen

Ein weiterer Aspekt der Investmentpornografie ist das bewusste oder unbewusste Weglassen relevanter Zahlen, um der „Story“ keine Blessuren zu geben. ETF-Emittenten können dies allerdings nicht ohne Weiteres so machen, denn diese müssen mit ihrem „Factsheet“ alle wesentlichen Informationen offenlegen. Bei reißerischen Youtube-Beiträgen oder Aktien-Artikeln geht es oft nicht so genau. Der Aspekt der Steuern wird gerne unter den Teppich gekehrt. Manchmal wird auch bewusst mit Versprechungen wie „steuerbegünstigt“ oder „steuerfrei“ die Werbetrommel für wenig attraktive Produkte gerührt. Dazu später mehr. Oder Zahlen zum Umsatz können auch ohne Relation hochgejubelt werden, um dem Anleger so einen „Geheimtipp“ unterjubeln zu können.

Aktiv versus Passiv

Die große Herrschaft an Bankern ruft: „Komm zu uns, wir kennen uns aus und verwalten dein Geld“. Durch die Erfahrung der Fondslenker bekommst du hohe Renditen und umschiffst Krisen zielsicher. Das hat natürlich seinen Preis. Würde dieses Versprechen aufgehen, wäre dieser Service sicher etwas wert. Doch Studien zeigen, dass nicht einmal jenen Experten es langfristig gelingt, einen vergleichbaren Index zu schlagen. Du kannst also getrost auf vollmundige Werbeversprechen klassischer Fonds verzichten und dir stattdessen kostengünstige ETFs herauspicken. Dazu genügt für den Anfang ein Welt-ETF. Selbstverständlich kannst du dir auch selbst ein Welt-Portfolio zusammenstellen. Nutze hierfür die ETF-Suche oder lasse dich von unseren Musterportfolio inspirieren. Das Feintuning machst du schließlich mit Hilfe unseres Risikorechners.

Komm (nicht) in die Messenger-Gruppe

Heutzutage lauert die Gefahr längst nicht mehr nur im Fernsehen oder in der Tageszeitung. Sie schlummert in der Hosentasche über das Smartphone. Handynummern können schnell in die falschen Hände geraten und plötzlich ist man über Whatsapp oder Telegram in der „Krypto-Gruppe“. Geh am besten sofort raus aus dieser Gruppe. Denn hier lauert der Scam. Hier sollen deine Daten ausgespäht werden oder man will dich in betrügerische Krypto-Geschäfte verwickeln. Noch übler erging es sogar vielen ahnungslosen Nutzern von Dating-Apps. Hier soll mit der rosaroten Brille des Nutzers selbigem das Geld aus der Tasche gezogen werden. Das ist besonders mies, da hier nicht nur mit dem Geld, sondern auch den Gefühlen des Geschädigten gespielt wird. Ob über Messanger oder Dating-App: Haben Sie das Gefühl, es geht in die Abzock-Richtung, dann lassen Sie es lieber bleiben.