Nicht die Krisen entscheiden über die Aktien, sondern die Zinsen

Die Entwicklung der Zinsen steht im Mittelpunkt

Viele Anleger sind deshalb verunsichert. Was könnte das alles für ihr Vermögen bedeuten? Kann das Anlagejahr 2024 unter der Last des Ukraine-Kriegs und eines möglichen Flächenbrands in Nahost überhaupt positiv ausfallen? Denen sei gesagt: Nicht der Krisenmotor treibt den Finanzmarkt langfristig nach oben oder unten, sondern die Entwicklung der Zinsen. Da sieht die Lage derzeit besser aus, als man angesichts der Krisenstimmung glauben würde.