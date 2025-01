Nach dem Höhenflug von Bitcoin: Ist die Luft jetzt raus?

Diese Zuflüsse machten damit fast 80 Prozent der Zuflüsse in Gold -ETFs aus, deren Marktkapitalisierung etwa zehnmal größer ist als die von Bitcoin, und 15 Prozent der Zuflüsse in die drei führenden ETFs des S&P 500-Index, deren kombinierte Marktkapitalisierung 30-mal so hoch ist wie die von Bitcoin. „Der iShares Bitcoin ETF von Blackrock hat sich trotz des anhaltenden Bullenmarktes bei US- Aktien besser entwickelt als einige der wichtigsten ETFs der Wall Street, wie z. B. der SPDR S&P 500 von State Street“, so Klatt.

„Die Markterwartungen für 2025 sind hoch, was vor allem auf die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus und die Aussicht auf zusätzliche Unterstützung des Krypto-Marktes durch eine einsetzende Deregulierungswelle unter einer neuen Regierung zurückzuführen sein dürfte“, sagt Jens Klatt, Analyst beim Online- Broker XTB. Doch blicken wir erst einmal zurück. Im Jahr 2024 verzeichneten nach Zahlen von XTB Research Bitcoin-ETFs Nettozuflüsse von etwa 30 Milliarden US-Dollar, was fast 5,5 Prozent des gesamten zirkulierenden Bitcoin-Angebots entspricht.

„On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass die Nachfrage neuer (kurzfristiger) Investoren allmählich nachlässt, und im Frühjahr und Herbst 2024 verkauften langfristige Investoren etwa 1,45 Millionen Bitcoins. Dieser Trend deutet auf einen zunehmenden Druck hin, Gewinne zu realisieren, was in Übereinstimmung mit den vergangenen Zyklen von Bitcoin in der Regel den extremsten Phasen eines Bullenmarktes vorausgeht“, berichtet Klatt. On-Chain-Daten beziehen sich auf Transaktionen, die verifiziert und in einer Blockchain aufgezeichnet wurden. Basierend auf historischen Zyklen und aktuellen On-Chain-Daten werde für 2025 ein stärkeres Wachstum bei kleineren Kryptowährungen erwartet, während Bitcoin selbst im Vergleich zu anderen Altcoins ein bescheideneres Wachstum verzeichnen könnte.

Wie geht es weiter?

„In diesem Szenario könnte der Bullenmarkt bis Ende des dritten oder Anfang des vierten Quartals 2025 anhalten. Das Interesse an kleineren Kryptowährungen wird wahrscheinlich zunehmen, was auf mögliche regulatorische Änderungen in den USA zurückzuführen ist“, meint Klatt.

Die besten Kryptobroker: Auf der Suche nach einem Kryptobroker? Wir helfen dir und geben Orientierung mit unserem Auf der Suche nach einem Kryptobroker? Wir helfen dir und geben Orientierung mit unserem Krypto-Broker Vergleich

Der Markt hoffe, dass 2025 weitere positive Entwicklungen mit sich bringen wird, wie neue ETFs, die Solana und andere Altcoins akkumulieren, sowie eine verstärkte ETF-Aktivität in Ethereum. „Wenn die USA eine strategische Bitcoin-Reservepolitik einführen, könnten sie sich verpflichten, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Million Bitcoins (etwa fünf Prozent des Gesamtangebots) zu kaufen, mit der Auflage, dass diese Bitcoins mindestens 25 Jahre lang nicht verkauft werden dürfen“, stellt Klatt fest.