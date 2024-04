MDax: Kommen deutsche Nebenwerte jetzt wieder zurück in die Erfolgsspur?

Obwohl Nebenwerte grundsätzlich höhere Renditen versprechen, hängt der Dax den MDax schon seit Jahren ab. Doch Experten meinen, dass sich das bald ändern könnte.

Der MDax ist der bessere Dax. Diese Überschrift konnte man vor gut zehn Jahren getrost so formulieren. In der jüngeren Vergangenheit hat sich das Blatt jedoch komplett gewendet. So kletterte der Dax in den vergangenen fünf Jahren um 50 Prozent. Der MDax konkurrierte dagegen mit dem Sparbuch. Hier steht ein Gesamtplus von drei Prozent – in fünf Jahren. „Dies ist erstaunlich“, stellt Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Deka-Bank, fest. Die Dürrephase deutscher Nebenwerte lässt sich im Wesentlichen auf zwei Aspekte zurückführen: Die seit 2022 historisch gestiegenen Zinsniveaus sowie die Verunsicherung durch erhöhte geopolitische Risiken. Vor allem die bald sinkenden Leitzinsen könnten der Treibstoff für die Rückkehr des MDax sein.