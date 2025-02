Lifecycle: Diese neuen Amundi-ETFs passen sich deinem Alter an

Die neuen Amundi-Lifecycle-ETFs

Die Lifecycle-ETFs von Amundi bedienen Fälligkeit von fünf Jahren im Fall des Amundi Lifecycle 2030 UCITS ETF Acc (WKN: ETF206) bis hin zu 14 Jahren beim Amundi Lifecycle 2039 UCITS ETF Acc (WKN: ETF204). All diese ETFs sind thesaurierend und kommen auf eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,18 Prozent.

Die ETFs eignen sich besonders für Anleger, die langfristig ein bestimmtes Ziel verfolgen. Die CaixaBank hat beim Design und bei der Entwicklung der Lifecycle-ETFs eine entscheidende Rolle gespielt. „Bei CaixaBank haben wir uns der Innovation von Produkten und Dienstleistungen verschrieben“, sagt Belén Martín, Head of CaixaBank Private Banking and Savings and Investment Products. „Mit der Einführung dieser neuen ETFs übernehmen wir eine Vorreiterrolle, indem wir den Anlegern in Spanien eine innovative Anlagelösung anbieten, die sich an den europäischen Markttrends orientiert. Dieser Meilenstein unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden neue Anlagemöglichkeiten zu bieten“.

Tipp: Mit dem Mit dem Risikorechner ermittelst du, wie hoch der Anleihenanteil in deinem Depot sein sollte. Schau dir auch gleich unseren Depot-Vergleich an.

Eine weitere Stimme zu den neuen Lifecycle-ETFs

„Wir freuen uns sehr über das Listing der neuen Lifecycle-ETFs, die zusammen mit der CaixaBank entwickelt wurden. Mit den innovativen ETFs unterstreichen wir unser Bekenntnis, sich wandelnde Anlegerbedürfnisse zu berücksichtigen“, sagt Gaëtan Delculée, Global Head of Distribution and ETF Sales bei Amundi. „Indem wir die Anlagestrategien an die sich im Zeitablauf ändernde Risikobereitschaft unserer Kunden anpassen, ermöglichen wir ihnen, ihre langfristigen Ziele zu verfolgen. Mit wettbewerbsfähigen Preisen und der Expertise von Amundi sind diese Produkte ideal für Anleger, die nicht die Zeit oder die Erfahrung haben, ihre Portfolios täglich zu überwachen.“