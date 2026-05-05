Kinderdepot mit Steuervorteil: Raisin bringt Vermögensverwaltung zum ETF-Preis
Raisin startet Kinderdepot mit steueroptimiertem Rebalancing – bis zu 241.000 Euro steuerfrei möglich. Vermögensaufbau ab 25 Euro im Monat.
Früh starten zahlt sich aus – das gilt beim Vermögensaufbau ganz besonders. Mit einem neuen Kinderdepot will das Berliner Fintech Raisin genau hier ansetzen und Eltern eine einfache, kostengünstige und zugleich steueroptimierte Lösung für die finanzielle Vorsorge ihres Nachwuchses bieten. Das Angebot ist ab sofort deutschlandweit verfügbar und richtet sich an alle, die langfristig Kapital für ihre Kinder aufbauen möchten.
Der finanzielle Druck auf Familien ist hoch: Laut Statistischem Bundesamt kostet ein Kind bis zur Volljährigkeit im Schnitt rund 200.000 Euro. Zusätzliche Ausgaben für Führerschein oder Studium kommen oft noch hinzu. Umso wichtiger ist es, frühzeitig vorzusorgen und den Faktor Zeit zu nutzen. Genau hier knüpft auch unser Wissensbeitrag zur Frühstart-Rente an, der zeigt, wie stark sich ein früher Einstieg in den Kapitalmarkt langfristig auswirken kann.
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Zinseszinseffekt als Renditeturbo
„Wer früh am Kapitalmarkt startet, verwandelt den Faktor Zeit über den Zinseszinseffekt in einen großen Renditevorteil“, erklärt Kim Felix Fomm, Investmentchef bei Raisin. „Mit einer monatlichen Sparrate von 100 Euro und einer Zielrendite von 7,6 Prozent p. a. bei 100 Prozent Aktienanteil können bis zur Volljährigkeit rund 46.250 Euro anwachsen – mehr als doppelt so viel wie eingezahlt.“
Steueroptimiertes Rebalancing als Alleinstellungsmerkmal
Das Besondere am neuen Kinderdepot ist das steueroptimierte Rebalancing. Während viele klassische Depots Steuerfreibeträge ungenutzt lassen, realisiert Raisin gezielt Gewinne innerhalb der jährlichen Freibeträge des Kindes. Diese liegen aktuell bei insgesamt 13.348 Euro pro Jahr (Grundfreibetrag und Sparer-Pauschbetrag). Über die gesamte Laufzeit von 18 Jahren können so Kapitalerträge von bis zu 241.000 Euro steuerfrei vereinnahmt werden – ein erheblicher Vorteil für den langfristigen Vermögensaufbau.
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Vermögensverwaltung zum ETF-Preis
Auch bei den Kosten positioniert sich Raisin aggressiv: Mit einer Gebühr von 0,2 Prozent pro Jahr liegt das Angebot auf ETF-Niveau, bietet aber gleichzeitig eine automatisierte Vermögensverwaltung. Das Portfolio wird je nach Risikoneigung zusammengestellt und breit diversifiziert in globale ETFs investiert – mit bis zu 8.000 Einzeltiteln.
Flexibel besparen – auch durch Familie und Freunde
Ein weiterer Pluspunkt ist die Flexibilität: Sparpläne starten bereits ab 25 Euro im Monat und können nicht nur von Eltern, sondern auch von Großeltern oder Paten bespart werden. Mit Volljährigkeit geht das Depot vollständig in den Besitz des Kindes über und kann frei verwendet werden – sei es für Ausbildung, Studium oder den Start ins eigene Leben.
Für Privatanleger bedeutet das: Wer früh beginnt und steuerliche Spielräume konsequent nutzt, kann mit überschaubarem Aufwand ein solides finanzielles Polster für die nächste Generation aufbauen – ganz im Sinne der Frühstart-Rente.