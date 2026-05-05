Kinderdepot mit Steuervorteil: Raisin bringt Vermögensverwaltung zum ETF-Preis

Zinseszinseffekt als Renditeturbo

„Wer früh am Kapitalmarkt startet, verwandelt den Faktor Zeit über den Zinseszinseffekt in einen großen Renditevorteil“, erklärt Kim Felix Fomm, Investmentchef bei Raisin. „Mit einer monatlichen Sparrate von 100 Euro und einer Zielrendite von 7,6 Prozent p. a. bei 100 Prozent Aktienanteil können bis zur Volljährigkeit rund 46.250 Euro anwachsen – mehr als doppelt so viel wie eingezahlt.“

Steueroptimiertes Rebalancing als Alleinstellungsmerkmal

Das Besondere am neuen Kinderdepot ist das steueroptimierte Rebalancing. Während viele klassische Depots Steuerfreibeträge ungenutzt lassen, realisiert Raisin gezielt Gewinne innerhalb der jährlichen Freibeträge des Kindes. Diese liegen aktuell bei insgesamt 13.348 Euro pro Jahr (Grundfreibetrag und Sparer-Pauschbetrag). Über die gesamte Laufzeit von 18 Jahren können so Kapitalerträge von bis zu 241.000 Euro steuerfrei vereinnahmt werden – ein erheblicher Vorteil für den langfristigen Vermögensaufbau.

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Vermögensverwaltung zum ETF-Preis

Auch bei den Kosten positioniert sich Raisin aggressiv: Mit einer Gebühr von 0,2 Prozent pro Jahr liegt das Angebot auf ETF-Niveau, bietet aber gleichzeitig eine automatisierte Vermögensverwaltung. Das Portfolio wird je nach Risikoneigung zusammengestellt und breit diversifiziert in globale ETFs investiert – mit bis zu 8.000 Einzeltiteln.

Flexibel besparen – auch durch Familie und Freunde

Ein weiterer Pluspunkt ist die Flexibilität: Sparpläne starten bereits ab 25 Euro im Monat und können nicht nur von Eltern, sondern auch von Großeltern oder Paten bespart werden. Mit Volljährigkeit geht das Depot vollständig in den Besitz des Kindes über und kann frei verwendet werden – sei es für Ausbildung, Studium oder den Start ins eigene Leben.

Für Privatanleger bedeutet das: Wer früh beginnt und steuerliche Spielräume konsequent nutzt, kann mit überschaubarem Aufwand ein solides finanzielles Polster für die nächste Generation aufbauen – ganz im Sinne der Frühstart-Rente.