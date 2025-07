"Bis zum Renteneintritt kann mit dem Kinderdepot eine Million Euro zusammenkommen"

Was war die Motivation hinter der Einführung des Kinderdepots, und wie unterscheidet es sich von klassischen Sparformen für Kinder?

Der demografische Wandel gefährdet unser Rentensystem: Immer mehr Menschen beziehen Rente, während immer weniger junge Menschen in die Rentenkassen einzahlen. Diese Entwicklung wird unsere Kinder noch stärker treffen als uns selbst. Sie können sich langfristig nicht mehr auf das heutige Rentensystem verlassen.

Private Altersvorsorge wird daher zur Notwendigkeit und je früher man beginnt, desto größer der Effekt. Die Zeit am Markt ist der entscheidende Hebel für den Zinseszinseffekt – genau hier setzt das Kinderdepot an.

Wer früh mit dem Sparen beginnt, profitiert vom langfristigen Wachstum der Kapitalmärkte. Legt man ab Geburt monatlich 100 Euro an und erzielt im Schnitt sieben Prozent Rendite pro Jahr, stehen dem Kind zum 18. Geburtstag bereits über 43.000 Euro zur Verfügung. Zur Einordnung : Der MSCI World hat in den letzten 20 Jahren im Schnitt acht bis neun Prozent jährlich erwirtschaftet. Lässt man das Vermögen danach einfach weiter investiert – ohne neue Einzahlungen – kann bis zum Rentenalter deutlich über 1.000.000 Euro zusammenkommen.

Welche konkreten Vorteile bietet das Kinderdepot gegenüber einem herkömmlichen ETF-Depot, insbesondere im Hinblick auf Gebühren und Steuervorteile?

Unser Anspruch ist es, das beste und einfachste Produkt für den langfristigen Vermögensaufbau von Kindern zu bieten, ohne Hürden und ohne Gebühren. Das Kinderdepot bietet insbesondere drei Vorteile:

1) Steuervorteile: Pro Kind können Eltern jährlich über 13.000 Euro steuerfrei investieren – durch Kombination von Sparerpauschbetrag und Grundfreibetrag. Diese Vorteile würden entfallen, wenn im Namen der Eltern gespart wird.

2) Trade Republic Kindergeld: Die Fondskosten ausgewählter Vanguard ETFs – z. B. des FTSE All World – werden automatisch gutgeschrieben und reinvestiert, bis das Kind 18 Jahre alt ist.

3) Sparpaten Funktion: Familie und Freunde können als Sparpaten einfach per Lastschrift zum Sparen beitragen, regelmäßig oder einmalig.

Wie funktioniert das „Trade Republic Kindergeld“ genau, und welche ETFs sind aktuell für diese Rückerstattung qualifiziert?

Beim Trade Republic Kindergeld übernehmen wir die laufenden Produktkosten ausgewählter Vanguard ETFs – jeden Monat bis zum 18. Geburtstag. Diese Rückerstattung wird automatisch wieder investiert. Aktuell profitieren u. a. folgende ETFs: FTSE All World, Vanguard ESG Global All Cap und Vanguard LifeStrategy 80. So fließt jeder Euro zu 100 Prozent in den Vermögensaufbau des Kindes.

Aktions-ETFs für das Kinderdepot

ETF WKN Vanguard FTSE All World A2PKXG Vanguard ESG Global All Cap A2QL8U Vanguard LifeStrategy 80 A2P7TF Quelle: Trade Republic

Wie kam es zur Kooperation/zur Entscheidung für Vanguard?

Vanguard ist ein starker Partner mit globaler Expertise und einem ausgezeichneten ETF-Angebot. Die ausgewählten Produkte passen perfekt zu unseren Anforderungen: große Fondsvolumina und ein starker Fokus auf die langfristige und möglichst günstige Vermögensbildung.

Wie sicher ist das Geld im Kinderdepot? Welche Schutzmechanismen greifen im Fall einer Insolvenz von Trade Republic?

Trade Republic ist eine regulierte deutsche Vollbank. Das Kinderdepot unterliegt denselben Schutzmechanismen wie das klassische Depot. Einlagen werden bei Partnerbanken wie der Deutschen Bank oder J.P. Morgan gehalten. Dort sind sie mit bis zu 100.000 Euro pro Kunde durch die europäische Einlagensicherung geschützt. Bei höheren Beträgen wird in Geldmarktfonds weiter diversifiziert. Wertpapiere wie ETFs oder Geldmarktfonds gehören zum Sondervermögen. Sie sind getrennt vom Vermögen der Bank und im Insolvenzfall vollständig abgesichert.

Können Eltern das Depot flexibel anpassen, z. B. bei veränderten finanziellen Situationen oder Anlagezielen?

Ja, jederzeit und ohne zusätzliche Kosten. Die Sparrate kann ganz flexibel angepasst, pausiert oder erhöht werden, je nach Lebenssituation.

Wie funktioniert die Sparpaten-Funktion, und welche Möglichkeiten gibt es für Großeltern, Tanten oder Freunde, sich aktiv am Vermögensaufbau zu beteiligen?

Über die Sparpaten-Funktion können Familie und Freunde regelmäßig oder einmalig beitragen. Die Beiträge werden dem Kinderdepot gutgeschrieben und können im Konto verbleiben, wo wir sie mit dem Einlagenzins der EZB verzinsen, oder automatisch per Sparplan in ETFs investiert werden. Jeder Sparpate kann gemeinsam mit den Eltern entscheiden, welche Option am besten passt.

Ab wann und wie können Kinder selbst Zugriff auf ihr Depot erhalten?

Ab dem 18. Geburtstag wird das Depot automatisch auf das Kind übertragen – ab dann kann es selbst darüber verfügen.

Wird das Kinderdepot künftig mit der Frühstart-Rente der Bundesregierung verknüpft?

Durch unsere eigene Bahninfrastruktur haben wir maximale Flexibilität, Produkte entsprechend der Erfordernisse zu gestalten und gehen fest davon aus, dass wir die Frühstartrente in unsere Kinderdepots integrieren können, sobald die konkrete Ausgestaltung feststeht. Wir sind jedenfalls gut vorbereitet.

Welche Tipps geben Sie Eltern, die neu an der Börse sind und für ihre Kinder anlegen möchten?

Ich habe vor allem drei Tipps. Erstens: Früh anfangen. Der Anlagezeitraum ist der größte Hebel – je früher, desto besser. Zweitens: Einfach halten. Ein breit gestreuter ETF-Sparplan reicht völlig aus, kein aktives Handeln nötig. Drittens: Gemeinsam sparen. Beiträge von Großeltern, Paten oder Freunden – ob regelmäßig oder zu besonderen Anlässen – können langfristig einen großen Unterschied machen.

Wie richten Eltern das Kinderdepot ein? Einmal für den Fall, dass bereits ein Elternteil Kunde bei Trade Republic ist und einmal für den Fall, dass die Eltern selbst noch keine Trade Republic Kunden sind?

Die Eröffnung ist komplett digital und in wenigen Minuten erledigt. Bestehende Kunden können das Kinderdepot direkt in der App eröffnen. Neue Kunden registrieren sich in der App und folgen dann dem Prozess.

Benötigt werden:

– Die Geburtsurkunde des Kindes

– Die Zustimmung des zweiten Elternteils, sofern kein alleiniges Sorgerecht vorliegt (dies erfolgt ebenfalls über die App)

Für jedes Kind kann ein separates Depot eröffnet werden.