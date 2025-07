Grenzmärkte: Der Bullenmarkt, den noch fast niemand kennt

Während viele auf den MSCI World oder den Dax schauen, sind bei den Grenzmärkten (Frontier Markets) heimlich die Bullen los. Wie kann man darin investieren?

Alle reden derzeit von der Rekordjagd beim Dax, doch ein hierzulande wesentlich unbekannterer Index schoss klamm heimlich nach oben. So ist der MSCI Frontier Markets Index in zwei Jahren um rund 36 Prozent gestiegen. Doch was sind Frontier Markets? Gemeint sind sogenannte Grenzmärkte, die in der Hierarchie unterhalb der Schwellenländer rangieren. Die wichtigsten Staaten sind Vietnam, Marokko und Rumänien.