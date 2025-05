Marcus Weyerer (Franklin Templeton): Sollen Anleger auf Frontier Markets setzen?

Schwellenländer gehören sicher in ein ETF-Portfolio. Welche Vorteile bieten im Portfoliokontext Investments in die großen Schwellenstaaten, wie China und Indien?

Die beiden genannten sind dominante Schwellenländer und sollten in einem global diversifizierten Portfolio berücksichtigt werden. Zusammen tragen die beiden etwa ein Viertel zur globalen Wirtschaftsleistung bei und beim Wachstum bringen sie noch deutlich mehr auf die Waage. Für Investoren bieten sie neben Renditechancen auch Diversifikationsvorteile. Indien beispielsweise generiert über 60 Prozent seines BIP aus Konsum und ist vergleichsweise wenig von den Zollkriegen der Trump-Regierung betroffen. China macht auch Fortschritte beim Umbau seines Geschäftsmodells von Export und Investitionen hin zu Konsum – wenngleich hier noch viel Arbeit zu leisten ist.

Zuletzt sehen wir Schwellenländer auch als unverzichtbare Spieler im Technologiewettbewerb an. Deepseek ist da nur die Spitze des Eisbergs. Aus Taiwan kommen etwa 90 Prozent der am weitesten entwickelten Halbleiter, Malaysia hat sich auf Dienstleistungen wie das Testen oder Packaging der Produkte spezialisiert. Lange Rede, kurzer Sinn – Schwellenländer sind integraler Bestandteil der globalen Wirtschaft und sollten entsprechend im Portfolio vertreten sein.

Doch selbst mit einem Industrie- und einem Schwellenländer-ETF gibt es noch viele „weiße Flecken“ auf der Weltkarte. Weitere Abdeckung würden Anleger mit einem Frontier-Market-Engagement erhalten. Worum handelt es sich bei Frontier-Staaten und welche Länder sind die dominanten?

Vietnam ist der wichtigste Vertreter mit einem Anteil am MSCI Frontier Markets Index von knapp einem Viertel, gefolgt von Marokko und Rumänien mit 14 und elf Prozent. Indexanbieter wie MSCI oder FTSE legen Kriterien fest, die zu einer Aufnahme in entwickelte, Schwellenländer- oder Frontier-Market-Indizes führen können. Schwellenländer sind oft von ihrer Wirtschaftskraft vergleichbar mit entwickelten Staaten, hinken aber beim Punkt Governance hinterher. Es kann aber auch an technischen Fragen hängen. In Korea waren z. B. lange Geschäftsberichte nicht standardmäßig auf Englisch verfügbar, was neben anderen Fragen, z.B. der Handelbarkeit der Währung dazu geführt hat, dass das Land es nicht in die erste Liga schafft, obwohl es einen sehr hohen Lebenstandard hat, technologisch führt und stark international verflochten ist.