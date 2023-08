Diese Exoten-Länder bieten Potenzial für risikofreudige Anleger

Exoten-Kandidat 1: Indonesien

Der erste Kandidat ist Indonesien. Das südostasiatische Land hat Wirtschaftswachstumszahlen, von denen wir in Deutschland nur träumen können. So verbuchte Indonesien 2022 ein reales Wirtschaftswachstum von 5,3 Prozent. Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert für 2023 ein BIP-Wachstum von satten fünf Prozent. Das ist zwar weniger als noch vor einem Jahr erwartet wurde, und die Nachholeffekte nach den beiden Krisenjahren 2020 und 2021 fallen aus. Die Volkswirtschaft Indonesiens ist damit zurück auf dem Vorkrisenniveau des durchschnittlichen jährlichen Wirtschaftswachstums um die Fünf-Prozent-Marke in den vergangenen 20 Jahren. Getragen wird das dortige Wachstum vom Rohstoffboom. Besonders begehrt sind Kohle, Palmöl und Nickel.