Gold bleibt der ultimative Wertspeicher – auch bei steigenden Zinsen

Angesichts von rund vier Prozent Rendite auf US-T-Bonds sieht Gold alt aus. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Bei Investoren, die Anlagegold in Form von physischen Barren und Münzen halten oder kaufen, steht die Sicherheit im Vordergrund. An der Rolle als Wertspeicher gerade in Krisenzeiten hat sich bis heute nichts geändert. Angesichts des Krieges in der Ukraine erstaunt es, dass in Deutschland im zweiten Quartal die Nachfrage nach Anlagegold regelrecht eingebrochen ist. Hier steht in Jahresvergleich ein Minus von fast 80 Prozent zu Buche.

Das World Gold Council macht dafür unter anderem die schwache Konjunktur verantwortlich. Zudem haben die Deutschen in den Quartalen zuvor reichlich Barren und Münzen gekauft. Weltweit ist die Nachfrage dagegen um sieben Prozent gestiegen. Vor allem türkische Anleger haben umfangreiche Käufe getätigt und den Rückgang in Deutschland kompensiert.