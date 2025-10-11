Diese Handelsstrategie dominiert aktuell die Märkte – bist du schon dabei?

Auch im Zweijahresvergleich (September 2023 bis September 2025) dominiert Momentum: Ganz vorne liegt in dem Zeitraum der MSCI World Momentum Index (73,6%), gefolgt vom Momentum Europa Index mit (53,1%). Gleichauf liegen auf zwei Jahressicht der MSCI World Index und der MSCI World Quality Index mit je 49,1 Prozent, abgeschlagen ist auch hier der MSCI Europe Quality Index mit 14,9 Prozent.

Tatsächlich zeigen die Zahlen der Sutor Bank für 2025 ein klares Bild. Der MSCI Europe Momentum Index liegt in diesem Jahr nahezu gleichauf mit dem MSCI World Momentum Index (beide 19,5% per 19.9.2025), wobei der Europa-Index von Januar bis August zum Teil deutlich vor dem weltweiten Momentum-Index lag. Erst im September holte der weltweite Momentum-Index noch einmal kräftig auf. Der MSCI World Momentum Index ist mit einem Anteil von rund 60 Prozent sehr stark von US-Werten geprägt. Erst danach folgt der breite MSCI World Index mit 15,8 Prozent, der MSCI World Quality Index liegt bei 11,8 Prozent, und der MSCI Europa Quality Index bei nur 2,8 Prozent seit Januar.

Bei Momentum geht es um die Fortsetzung positiver Kursentwicklungen. Dem gegenüber steht der Quality-Faktor, der auf Unternehmen mit stabilen Gewinnen, hohen Eigenkapitalrenditen und niedriger Verschuldung setzt. Dieser Ansatz ist entsprechend konservativer. Quality-Titel entwickeln sich in schwierigen Zeiten robuster und gelten als Puffer gegen Marktschwankungen.

„Momentum-Strategien haben den Markt zuletzt klar geschlagen. Überraschenderweise konnte Europa Momentum stärker ausspielen als die USA“, meint Schippmann. Regelrecht enttäuschend ist aus Sicht Schippmanns das Ergebnis des MSCI Europe Quality Index, der zwar insgesamt positiv performte, aber sowohl von der Performance seines europäischen Momentum-Pendants als auch des MSCI World Index sehr weit entfernt ist.

Wieso laufen USA und Europa so unterschiedlich?

Die Unterschiede zwischen den USA und Europa in Bezug auf Momentum und Quality sind in den Sektoren zu finden. In den USA, deren Werte in den weltweiten Indizes sehr stark vertreten sind, sind Technologie- und Wachstumswerte stark gewichtet – Sektoren, in denen Momentum und Quality oft gleichzeitig wirken. In Europa hingegen dominieren Industrie, Energie und Finanzwerte, die konjunkturabhängiger sind. Das wiederum macht Momentum dort volatiler und Quality weniger stabil. Daneben zeigen sich Unterschiede bei Marktliquidität, Informationsverarbeitung und Regulierung. „In den USA sind Trends oft stabiler, aber Überrenditen werden durch effiziente Märkte schneller abgebaut“, so Schippmann. „In Europa gibt es mehr Ineffizienzen – das eröffnet Chancen, aber auch Risiken.“

Wie solltest du dich in Sachen Handelsstrategie aufstellen?

Trotz des zuletzt schlechten Abschneiden der Quality-Strategie sollten Anleger aus Sicht von Börsen-Profi Schippmann den Wert einer solchen Strategie für das Portfolio nicht unterschätzen. „Quality hat kurzfristig nicht die Schlagkraft von Momentum, aber langfristig sind es die soliden Bilanzen und stabilen Cashflows, die Anlegern helfen, Krisen zu überstehen“, erklärt Schippmann. „Quality ist kein Renditetreiber, sondern eine Art Sicherheitsgurt im Portfolio.“

Bei Momentum-Strategien gebe es einige Risiken: „Momentum-Strategien können in Trendwechsel-Perioden drastische Verluste verursachen. Sie reagieren oft verzögert auf Wendepunkte und sind bei Marktkorrekturen besonders verwundbar“, sagt Schippmann. Die sprunghafte Zollpolitik in den USA und die daraus resultierenden Marktbewegungen verdeutlichen diese Risiken.

Für Anleger empfiehlt Schippmann daher einen ausgewogenen Ansatz: „Eine Kombination aus Momentum und Quality kann Vorteile beider Ansätze verbinden. Momentum liefert Aufwärtspotenzial in trendstarken Märkten, Quality bietet Stabilität und Risikoabsicherung.“ Wer nur auf den stärksten Faktor setze, vergesse oft, dass sich Marktzyklen ändern – und dann könne aus dem Gewinner schnell ein Verlierer werden.

Handelsstrategie: Welt-ETFs auf Momentum und Quality

Sogenannte Multi-Faktor-ETFs versuchen die gängigen Stil-Faktoren vorteilhaft auszuspielen. Das kann klappen, muss es aber nicht. Wir zeigen dir also an dieser Stelle einen Welt-ETF zum Momentum-Faktor und darunter noch einen zu Quality.