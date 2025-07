Sind Qualitätsunternehmen eine vernünftige Antwort auf unsichere Zeiten?

Qualitätsunternehmen: Zahlen, die zählen

Es gäbe nicht die eine Kennzahl, die den Erfolg eines Unternehmens garantiere. Vielmehr sei eine fundierte quantitative und qualitative Bewertung entscheidend. „Auf der quantitativen Seite zählen Bilanzqualität, Verschuldungsgrad und Kapitalflussrechnung. Die qualitative Analyse betrachtet den Markt, das Angebots-Nachfrage-Verhältnis und mögliche wirtschaftliche Schutzmechanismen“, erklärt Kaim.

Diese Faktoren spiegeln sich idealerweise in Zahlen wider. Besonders aussagekräftig sei die Entwicklung der Bruttomarge über Konjunkturzyklen hinweg. Eine dauerhaft hohe Marge zeige eine starke Marktstellung und Preissetzungsmacht. Kaim verweist daneben auf die Bedeutung des Returns on Invested Capital, der die Effizienz der Kapitalnutzung in Gewinnen zeigt. „Ein Wert über 15 Prozent über längere Zeiträume kann ein Hinweis auf strukturelle Wettbewerbsvorteile sein“, führt Kaim aus.

Neben Rentabilität sei ein stetiges Wachstum entscheidend. Unternehmen, die ihre Umsätze und Gewinne über Jahre hinweg kontinuierlich steigern, verfügen meist über eine stabile Nachfrage. Diese bilde die Grundlage für steigende Erträge, solide Kapitalrenditen und finanzielle Sicherheit.

Ein ETF auf Qualitätsunternehmen

Keine Sorge, du musst nicht zum Experten darin werden, Qualitätsunternehmen aufzuspüren. Schau dir also gleich unsere Quality-ETFs-Seite an, hier noch ein Investitionsbeispiel: