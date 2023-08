Visa und Co.: Wie man mit diesem Qualitäts-ETFs von Top-Aktien profitiert

Du möchtest in erstklassige Unternehmen investieren, ohne dich mit der Auswahl einzelner Aktien beschäftigen zu müssen? Qualitäts-ETFs sind die Antwort!

Diese Produkte verfolgen einen Korb von Qualitätsaktien, bieten Diversifizierung und potenziell ein geringeres Risiko. In diesem Artikel untersuchen wir die Zusammensetzung und die Wertentwicklung eines Qualitäts-ETFs, der in US-Unternehmen investiert. Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (WKN: A2AP34) bietet Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Large- und Mid-Cap-Aktien aus den USA, die anhand von Qualitätsfaktoren ausgewählt werden. Der ETF bildet den MSCI USA Sector Neutral Quality Index ab, der Unternehmen mit hoher Qualität umfasst, gemessen an Kennzahlen wie hoher Rentabilität, geringer Verschuldung und geringer Schwankung der Gewinne.