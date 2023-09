Flucht in Qualitätsaktien? Bei diesen Aktien-ETFs wird „Qualität“ großgeschrieben

Qualitätsaktien: Weltweit gestiegenes Rezessionsrisiko

Die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft sind derzeit alles andere als rosig. Laut einer aktuellen Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) droht unter sämtlichen G7-Staaten in diesem Jahr lediglich Deutschland eine Rezession. Die Wirtschaftsleistung soll auf Jahressicht um 0,3 Prozent schrumpfen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) rechnet sogar mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent und das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) weist in seiner monatlich veröffentlichten Konjunkturampel aktuell ein Rezessionsrisiko in Höhe von 71,5 Prozent aus. So „richtig rund“ läuft es derzeit allerdings in keiner der ganz großen Volkswirtschaften. Die massiven Probleme der chinesischen Wirtschaft haben dazu geführt, dass die Wahrscheinlichkeit spürbar gesunken ist, die USA als weltweit bedeutendste Wirtschaftsmacht auf absehbare Zeit abzulösen.

Als relativ zuverlässiger Indikator für eine bevorstehende Rezession gilt auch das Vorliegen einer inversen Zinsstruktur. Dies ist der Fall, wenn Anleihen mit kürzeren Laufzeiten höhere Renditen bieten als Langläufer-Anleihen. Ein solches Marktumfeld herrscht nicht nur am deutschen Anleihemarkt, sondern auch in den USA. In schwierigen Zeiten dürften vor allem defizitäre Unternehmen mit wenig solider Finanzierung und schwachen fundamentalen Kennzahlen in Schwierigkeiten geraten. Anleger, die sich in Erwartung einer Rezession nicht gänzlich aus dem Aktienmarkt verabschieden möchten, bieten sich daher Aktien mit hoher fundamentaler Qualität an. Diese aufzufinden, ist natürlich leichter gesagt als getan.

Auf der Suche nach fundamentaler Qualität

Die Strategie einiger ETFs besteht darin, Werte mit hoher Qualität zu identifizieren, damit Anleger gezielt in diese vermeintlich hochwertigen Titel investieren können. Bei extraetf.com kann man sich unter dem Menüpunkt „ETF-Suche“ innerhalb der Kategorie „Smart-Beta-ETFs“ derzeit sieben Papiere anzeigen lassen, die sich auf „Qualitätsaktien“ konzentrieren. Bei den gemessen am Marktwert bedeutendsten Vertretern dieses Genres handelt es sich um den iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (WKN: A12ATE) sowie den Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF (WKN: A1103D), die derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,49 Milliarden bzw. 966 Millionen Euro kommen und zudem über einen Tracking-Record von mehr als fünf Jahre verfügen. Beide bilden die Wertentwicklung des MSCI World Sector Neutral Quality Index ab.