Das Tagesgeld-Wettrennen geht jetzt in die nächste Runde

Etliche Direktbanken, aber auch Neobroker wie Scalable Capital * drehen erneut am Tagesgeld-Zins. Das ist einerseits erfreulich, andererseits reicht das bei Weitem nicht für realen Vermögenszuwachs aus.

Die Temperaturen sind hoch – genau wie die Tagesgeld-Zinsen. Die Neobroker-Platzhirsche waren bereits im Winter einer der Vorreiter in Sachen „Wiederbelebung des Tagesgelds“. Seither zahlt Trade Republic * zwei Prozent – und zwar für jeden. Das Depot ist stets gratis. Für Kunden des gebührenpflichtigen „PRIME+-Brokers“ legt Scalable Capital noch einmal nach. Zum 3. August erhalten jene Kunden dann für Anlagebeträge bis 100.000 Euro 2,6 Prozent. „Viele Angebote richten sich nur an Neukundinnen und -kunden – wir möchten auch an unsere treue Community die erneut gestiegenen Zinsen weitergeben,” sagt Erik Podzuweit, Gründer und Co-Geschäftsführer von Scalable Capital. „Das ist einzigartig. Kein anderer Broker in Europa bietet für seine Kundinnen und Kunden für lediglich 4,99 Euro 2,6 Prozent Zinsen, eine Trading Flatrate und unbegrenzt viele Sparpläne.” Die Zinsen kommen ohne zeitliche Begrenzung.

Für Anleger mit eher niedrigem Vermögen dürfte sich eher das Angebot von Trade Repulic lohnen. Es gibt zwar dort etwas weniger Zinsen, aber dafür gibt es keine Depotführungsgebühr. Bei höheren Summen auf dem Tagesgeld von Scalable Capital hat dieses Angebot die Nase vorne, da sich dann die monatliche Gebühr von 4,99 Euro amortisiert.