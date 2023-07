Warum Geldmarkt-ETFs Banken-Tagesgeld als Anlagealternative ablösen

Geldmarkt-ETFs sind wieder in den Blick gerückt. In diesem Beitrag zeigen wir dir, warum sie besser sind als Tagesgeld.

Die diesjährigen Turbulenzen bei Regionalbanken in den USA waren ein Auslöser, der vielen Anlegern die Risiken des Sektors vor Augen geführt hat. In der Folge gewinnen Geldmarktfonds zunehmend an Bedeutung. So hat sich in den USA die Umschichtung von Bankeinlagen in Geldmarktfonds beschleunigt. Rund eine Billion US-Dollar wurden in den letzten 15 Monaten aus Bankeinlagen abgezogen, während etwa der gleiche Betrag in Geldmarktprodukte floss.