Die EZB senkt den Leitzins auf 4,25 Prozent: Was bedeutet das für Anleger?

Warum senkt die EZB die Zinsen?

Die Zentralbank konzentriert sich in erster Linie auf ein stabiles Preisniveau und eine geringe Inflation von etwa zwei Prozent. In Deutschland liegen wir bereits wieder auf diesem Niveau, so dass „teures Geld“ in Form hoher Kreditzinsen nicht mehr so notwendig erscheint. Im Gegenteil: „Günstigeres Geld“ kann dafür sorgen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Denn Unternehmen können damit wieder mehr investieren, Privathaushalte mehr konsumieren.

Welche Auswirkungen hat das für dich?

Nun kommen wir zur aus deiner Sicht wichtigsten Frage. Sehen wir uns nun an, was die EZB-Zinssenkung für dich als Anleger bedeuten könnte. Die offensichtlichste Auswirkung gilt nicht nur für Unternehmen, sondern auch für dich: die Kreditzinsen gehen runter. Du kannst also mit niedrigeren Zinsen für Ratenkredite oder Baufinanzierungen rechnen. Aber auch dein ETF-Depot könnte sich freuen. Denn für Unternehmen sinkt die Kreditbelastung, was Kapazitäten für Zukunftsinvestitionen schaffen könnte. Das kann dem allgemeinen Wirtschaftswachstum Rückenwind verleihen.

Aber die Zinssenkung ist auch aus einem anderen Grund grundsätzlich gut für den Aktienmarkt. Ganz einfach: Die Aktie als Anlageform wird relativ zu Zinsprodukten von Banken aufgewertet.

Ein weiterer Effekt: Eine Leitzinssenkung kann den Euro abwerten, da Investoren nach höheren Renditen in anderen Währungsräumen suchen. Ein schwächerer Euro kann die Exporteure der Eurozone begünstigen, da ihre Produkte im Ausland billiger werden.

Erwarte nicht zu viel von der EZB-Zinssenkung

Der Zinsscheit der EZB ist nicht allzu gravierend, zumal Beobachter schon seit Monat damit gerechnet haben. Dennoch ist zu beobachten: „Die Aktienmärkte tendieren in Erwartung von Zinssenkungen nach oben, da niedrigere Zinsen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen attraktiver machen. Das konnten wir in den vergangenen Wochen bereits beobachten: Das letzte Protokoll der EZB-Sitzung im April deutete auf eine steigende Wahrscheinlichkeit einer Lockerung der Geldpolitik im Juni hin, was zu Rekordhöhen bei europäischen Aktien geführt hat. Sowohl der Euro Stoxx 600 als auch der Dax und der französische Leitindex CAC 40 erreichten neue historische Höchststände“, sagt Martins Sulte, Geschäftsführer von Mintos. Doch die jüngste Zinserhöhung galt nahezu als sicher. Daher dürfte es nicht zu dramatischen Veränderungen in der europäischen Finanzarchitektur geben. Zum anderen raten wir dir ohnehin immer zu einem Welt-Portfolio. Und in eben diesem spielt Europa, geschweige denn die Eurozone ohnehin nicht die Hauptrolle. Sehen wir uns etwa das 70-30-ETF-Portfolio (70 Prozent Industrie- und 30 Prozent Schwellenländer) an. Darin macht Europa gerade einmal zwölf Prozent aus.

Du solltest dich von kurzfristigen Ereignissen ohnehin nicht ablenken lassen, einfach am Ball bleiben und möglichst früh beginnen. „Wer früh und langfristig in Aktien anlegt, profitiert länger vom Zinseszinseffekt. Außerdem sinkt das Verlustrisiko von Aktieninvestments entscheidend, wenn ein Anleger sein Kapital über einen langen Zeitraum anlegt und nicht kurzfristig spekuliert“, sagt Jan Viebig, Co-CIO von ODDO BHF. Im Zeitraum von 1970 bis 2023 hätten Anleger ohne Berücksichtigung von Inflation niemals Geld verloren, wenn sie irgendwann am Ende eines Monats in den MSCI World investiert haben und das Investment dann 15 Jahre lang gehalten haben.

Wenn du allzu übereifrig auf wirtschaftliche oder politische Ereignisse reagierst, riskierst du die Rendite. Denn allzu häufig verpassen Anleger den perfekten Wiedereinstieg. Doch: Wenige gute Tage machen den Unterschied zwischen einem mittelmäßigen Portfolio und einem überragenden Portfolio. Ein Anleger, der von Mitte April 2004 bis Mitte April 2024 in den Welt-Aktienindex MSCI World Net Total Return inklusive Dividenden investiert war, konnte laut Zahlen von ODDO BHF im Mittel – wenn er den gesamten Zeitraum von 20 Jahren über voll investiert war – eine Wertsteigerung von 7,9 Prozent jährlich erreichen. „Wenn er allerdings in diesem Zeitraum nur die zehn Tage mit den höchsten Tagesgewinnen verpasst hatte, schrumpfte seine Rendite schon auf 6,8 Prozent jährlich“, erklärt Viebig.