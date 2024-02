Der Nikkei 225 steht nun erstmals höher als im Jahr 1990

Der Nikkei verdeutlich das Klumpenrisiko

Das Beispiel aus Japan zeigt, was es bedeutet, wenn sich das Klumpenrisiko manifestiert. Wer sich also in den 1980er Jahren mit dem „Japan-Fieber“ ansteckte und vornehmlich in japanische Aktien investierte, hätte 34 Jahre warten müssen eher er wieder auf den Einstandskurs gekommen ist. Da wäre selbst beim Sparbuch mehr drin gewesen – bei weitaus weniger Risiko.

Das sollten Anleger vom Nikkei lernen

Du fragst dich vielleicht nun, was die Probleme des japanischen Aktiensektors mit dir zu tun haben. Ganz einfach: Dieses Phänomen verdeutlicht die Folgen, wenn das Klumpenrisiko in negativerweise zu Buche schlägt. Ein sogar noch massiveres Klumpenrisiko als das, welches in den 1980er Jahren durch Japan im MSCI World schlummerte, zeigt sich heute. Aktuell beträgt der Anteil US-amerikanischer Konzerne satte 70 Prozent. Auch, wenn derzeit wohl niemand mit einem drastischen Einbrechen der US-Wirtschaft rechnet, schwelt das Klumpenrisiko. Doch wer hat das damals schon über die japanische Wirtschaft gedacht? Risiken werden eben immer erst konkret, wenn sie zum Vorschein kommen. Du solltest also schauen, dieses Länderrisiko zu senken.