Der erste Altersvorsorgedepot-ETF ist da

Altersvorsorgedepot mit ETFs

Die Bundesregierung plant, die private Altersvorsorge stärker für Aktien und ETFs zu öffnen. Damit fiel am 27. März 2026 der Startschuss für die ETF-Rente. Am 8. Mai 2026 kam dann die Zustimmung des Bundesrates. „Diese Reform hat das Potenzial, Privatanleger zu stärkerem Engagement zu bewegen und das Bewusstsein für Langzeitinvestitionen zu schärfen. Durch die Einführung finanzieller Anreize könnten die Bürger motiviert werden, nicht nur in ihre eigenen Kapitalmärkte zu investieren, sondern sich auch an deren Entwicklung zu beteiligen“, sagt Gea Blumberg, Co-Leiterin von Global X ETFs Europa und Leiterin der Geschäftsentwicklung. Anleger sollen so ab 2027 einfacher, flexibler und kostengünstiger fürs Alter sparen können. „Dass künftig auch Selbstständige und Geringverdiener durch verbesserte Zulagen stärker gefördert werden, ist ein weiteres starkes Signal für die Breite der Gesellschaft“, ergänzt Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

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Genau auf diese Entwicklung zielt der neue ETF ab. Während klassische Riester-Produkte häufig hohe Kosten und komplizierte Garantien mit sich brachten, gelten ETFs vielen Experten als effizientere Lösung für den langfristigen Vermögensaufbau. Dass nun ein erster ETF direkt auf das Altersvorsorgedepot ausgerichtet wird, zeigt, wie konkret die Branche bereits mit der Reform plant.

So sieht der Altersvorsorge-ETF aus

Der neue ETF soll Elemente mit ETF-Strukturen kombinieren. Der thesaurierende ETF investiert weltweit in rund 50 Aktien aus dem Acatis-Universum, das 300 bis 350 Titel umfasst. Die Werte, die es durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz ins Portfolio schaffen, nehmen ein Gewicht von 0,5 bis fünf Prozent ein. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,70 Prozent, was im Vergleich zu passiven Welt-ETFs deutlich teurer ist.

Der Wettbewerb um die neue Vorsorge beginnt

Der Schritt dürfte erst der Anfang sein. Viele Anbieter bereiten sich bereits auf das zukünftige Altersvorsorgedepot vor. Sollte die Reform wie geplant umgesetzt werden, könnte ein milliardenschwerer Markt für Vorsorge-ETFs entstehen. Für dich wäre das grundsätzlich eine gute Nachricht. Mehr Konkurrenz erhöht den Druck auf Anbieter, günstige und transparente Produkte anzubieten.

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Entscheidend bleibt die langfristige Qualität

Trotz aller Aufmerksamkeit rund um den ersten Altersvorsorgedepot-ETF sollten Anleger genau hinschauen. Entscheidend bleiben die Kosten, die Anlagestrategie und die langfristige Wertentwicklung. Denn auch wenn neue Konzepte spannend klingen: Gegen etablierte Welt-ETFs müssen sich neue Produkte erst noch beweisen. Orientiere dich grundsätzlich an breiten Welt-ETFs.