Altersvorsorge: Nur jeder Fünfte ist vorbereitet – so reagieren Anleger jetzt richtig

Zuversicht – aber zu wenig Konsequenz bei der Altersvorsorge

Interessant ist dabei der Blick auf die grundsätzliche Haltung der Menschen. „Die Deutschen sind deutlich zuversichtlicher, als viele vermuten“, sagt Ruedi Kubat, Geschäftsführer der Allianz Lebensversicherungs-AG.

Doch diese Zuversicht hat eine Kehrseite. „Der Allianz Vorsorge Index zeigt aber auch, dass die finanziellen Alltagssorgen oft dominieren.“ Mit anderen Worten: Viele wissen, dass sie vorsorgen sollten – aber der Alltag steht häufig im Weg.

Das Kernproblem: Vorsorge beginnt zu spät

Besonders deutlich wird das beim Blick auf das Verhalten jüngerer Generationen. Kubat bringt es klar auf den Punkt: „Zwar wissen auch die Jüngeren, wie wichtig Altersvorsorge für sie selbst ist. Doch viele gehen das Thema erst spät an und verlieren dadurch wertvolles Kapital für den eigenen Ruhestand.“

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Genau hier liegt eines der größten strukturellen Probleme. Wer spät startet, muss später deutlich mehr investieren – oder akzeptieren, dass die Versorgungslücke größer wird. Dazu kommt: „Ergänzende private Altersvorsorge erreicht bislang längst nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen und verstärkt bestehende Ungleichheiten im Alter eher, als dass sie diese ausgleicht“, sagt Peter Haan, Leiter der Abteilung Staat im Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin.

Struktur wird zum entscheidenden Faktor

Für Privatanleger ergibt sich daraus eine klare Konsequenz: Altersvorsorge braucht Struktur. Einzelne Sparmaßnahmen reichen nicht aus, wenn kein klarer Plan dahintersteht. Allerdings berichtet DIW-Rentenexperte Johannes Geyer: „Wir wissen aus der Forschung, dass freiwillige Systeme zur zusätzlichen Altersvorsorge nicht die erforderliche Verbreitung erreichen, weil vor allem diejenigen vorsorgen, die ohnehin über ausreichende Ressourcen verfügen.“

Die Lösung könnte für viele nahen: Das geplante Altersvorsorgedepot kann genau die Struktur liefern, um einer breiteren Masse bei der Vorsorge unter die Arme zu greifen. Es verbindet langfristigen Vermögensaufbau mit klaren Zielen und sorgt dafür, dass Anleger konsequent investiert bleiben. Gerade in einem Umfeld steigender Kosten wird dieser systematische Ansatz entscheidend.

Kapitalmarkt und Dividenden als Lösung

Um Kaufkraft langfristig zu sichern, führt kaum ein Weg am Kapitalmarkt vorbei. Renditequellen werden wichtiger – insbesondere, wenn Inflation ein dauerhafter Faktor bleibt.

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Der Zeitfaktor entscheidet

Der Allianz Vorsorge-Index zeigt vor allem eines: Das Wissen ist da – aber die Umsetzung kommt oft zu spät. Wer früh beginnt und strukturiert vorgeht, verschafft sich einen entscheidenden Vorteil. Ein durchdachtes Altersvorsorgedepot in Kombination mit langfristigen Ertragsquellen wie Dividenden kann dabei helfen, aus Zuversicht tatsächlich finanzielle Sicherheit zu machen. Nutze bei der Überwachung deiner Finanzen gleich den extraETF Portfolio Tracker.