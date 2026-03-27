Altersvorsorgedepot beschlossen: Startschuss für die ETF-Rente?

Altersvorsorgedepot kommt: ETFs werden zum neuen Standard

Das Herzstück der Reform ist die Öffnung der Förderung für ein Altersvorsorgedepot ohne Garantie. Damit wird erstmals der Weg frei für eine konsequent aktienbasierte Altersvorsorge – etwa über breit gestreute ETFs. Aus ETF-Sicht ist das ein Durchbruch. Denn langfristiger Vermögensaufbau funktioniert nachweislich am besten über kostengünstige, diversifizierte Kapitalmarktanlagen. Genau diese Logik hält nun Einzug in die staatlich geförderte Vorsorge.

Breitere Förderung – mehr Teilhabe

Positiv ist die neue Förderlogik: Der Staat bezuschusst Einzahlungen künftig stärker und zielgerichteter, insbesondere für Geringverdiener und Familien. Auch Selbstständige werden stärker einbezogen. Damit wird Altersvorsorge breiter zugänglich – ein wichtiger Schritt in einem System, das bislang viele Menschen nicht erreicht hat.

Tipp: Erfahre jetzt, wie das vom Bundestag beschlossene Altersvorsorgedepot genau aussehen soll.

Standarddepot: sinnvoll – aber sensibel

Ein zentrales Element ist das geplante Standarddepot, das auch von einem öffentlichen Träger angeboten werden soll. Ziel ist es, den Einstieg in die kapitalmarktbasierte Vorsorge deutlich zu vereinfachen. In der politischen Debatte fällt in diesem Zusammenhang auch der Begriff „Staatsfonds“. Entscheidend ist jedoch weniger die Bezeichnung als die konkrete Ausgestaltung: Ein staatliches Angebot kann sinnvoll sein, solange es den Wettbewerb ergänzt – und nicht verzerrt. Ein vergleichbares Produkt (AP7) kommt in Schweden schon seit mehr als 25 Jahre gut an.

Weniger Garantie, mehr Realität

Ein zentraler Reformpunkt ist der Abschied von der vollständigen Beitragsgarantie. Diese hatte in der Vergangenheit dazu geführt, dass Aktienquoten niedrig blieben und Renditechancen verschenkt wurden. Das Altersvorsorgedepot setzt nun bewusst auf mehr Kapitalmarkt – und damit auf die Realität langfristiger Geldanlage: Schwankungen gehören dazu, werden aber über Zeiträume von Jahrzehnten historisch belohnt.

Umsetzung entscheidet über den Erfolg

So begrüßenswert die Reform ist, sie bleibt ein erster Schritt. Entscheidend wird nun die konkrete Ausgestaltung sein: Wie einfach, kosteneffizient und flexibel wird das Altersvorsorgedepot tatsächlich? Denn klar ist auch: Zu viele Einschränkungen oder bürokratische Hürden könnten das Potenzial schnell wieder begrenzen.

Richtiger Schritt – aber nicht der letzte

Das Altersvorsorgedepot ist ein wichtiger Fortschritt und könnte zum Wendepunkt für die private Altersvorsorge in Deutschland werden. ETFs rücken endlich ins Zentrum staatlicher Förderung – ein Schritt, der überfällig war. Wenn die Umsetzung gelingt und der Wettbewerb erhalten bleibt, könnte daraus tatsächlich eine neue Vorsorgekultur entstehen.