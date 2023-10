Den heiligen Gral gibt es – widerspricht aber der Idee der meisten Anleger

Sie investieren in Einzelaktien? Nach sorgfältiger Analyse wählen Anleger akribisch wenig gute Titel aus und setzen auf eine Überperformance.

Eine zu breite Diversifikation vermeiden viele Anleger bewusst, um eine Regression zur Marktentwicklung zu vermeiden. Das zusätzliche Risiko nehmen Sie mit Blick auf die erwartete Rendite in Kauf.

Sie investieren stattdessen in ETFs? Damit sind Sie nämlich breit gestreut in den Gesamtmarkt investiert. Sie müssen nicht auf wenige Aktien spekulieren. Das spart Zeit, schließlich sind die Märkte ohnehin effizient, so die Annahme. Die Börse ist so gar nicht Ihr Ding? Sie investieren in physisches Gold, Immobilien oder vielleicht mögen Sie es exotisch: Kunst, Uhren, Oldtimer oder Sammelkarten.