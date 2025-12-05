Das Rentenpaket ist beschlossen: Es schützt dich aber nicht vor Altersarmut

Das Rentenpaket der Bundesregierung sichert die Renten bis 2031 ab. Der weit größere Hebel ist jedoch das geplante Altersvorsorgedepot.

Am Ende war es dann im Bundestag doch eindeutiger als landläufig gedacht: Mit 318 „Ja-Stimmen“ ist das Rentenpaket verabschiedet worden. Damit wird das Rentenniveau bis 2031 auf 48 Prozent fixiert – die sogenannte Haltelinie. Die Kritik aus den Reihen junger Unionsabgeordneter lautet jedoch: dieses Vorhaben geht in den dreistelligen Milliarden Bereich, Geld das andernorts fehlt. Am Ende stimmten sieben Abgeordnete dieser Gruppe nicht zu, zwei enthielten sich.

Ebenfalls wurde die Ausweitung der Mütterrente beschlossen, die Mütter mit Kindern betrifft, die vor 1992 geboren sind. Ebenfalls angenommen wurden zwei weitere Gesetzentwürfe des Rentenpakets – zur Stärkung der Betriebsrenten und zur Einführung einer neuen Aktivrente. Ziel der Aktivrente ist es, Rentner wieder zum Arbeiten zu animieren, denn diese können ab 2026 bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei verdienen.

Alles langweilig und für dich erstmal nicht relevant? Keine Sorge: Schon bald dürfte das Altersvorsorgedepot folgen – mit weit gewaltigerer Wirkung.