Das geförderte Altersvorsorgedepot soll kommen – was du darüber wissen solltest

Man unterscheidet zwischen Geld- und Wohn-Riester. Zu Geld-Riester zählen Banksparpläne, Rentenversicherungen, Bausparverträge sowie Investmentfondssparpläne. Das Sicherheitskonzept kann jedoch im Vergleich zu einer ETF-Anlage in Eigenregie langfristig beträchtliche Minderrenditen erzielen. Lese hierzu gleich unseren Artikel zur Riester-Rente mit ETFs durch. Mit Wohn-Riester ist die Finanzierung vom Sparer selbst genutzter wohnwirtschaftlicher Projekte gemeint.

Das geförderte Altersvorsorgedepot als bessere Lösung

„Für eine zukunftsfähige Altersvorsorge sollten wir unabhängiger von der demografischen Entwicklung in Deutschland werden. Das bedeutet mehr Kapitalmarkt und vor allem mehr Aktien, um mit attraktiven Renditen das umlagefinanzierte Rentensystem zu ergänzen“, fordert Kuhn. Für mündige ETF-Fans mag die Riester-Variante ein solider Anfang sein, Luftsprünge löst sie aber wahrlich nicht aus. Ganz anders könnte es nun mit dem von der Bundesregierung und von der FDP angestoßenen geplanten geförderten Altersvorsorgedepot aussehen. Die „Fokusgruppe private Altersvorsorge“ hat sich mit „chancenreicheren Anlagen mit höheren Renditen“ befasst. Und hier sind wir schon mitten im Upgrade auf ETF-Basis. Denn die Idee ist „ein förderfähiges Altersvorsorgedepot ohne Garantievorgaben, in dessen Rahmen Vorsorgende in Fonds und andere geeignete realwertorientierte Anlageklassen investieren können“.

Es soll dabei unbürokratisch um zielgenaue Zulagen für bestimmte Einkommensschichten gehen. Für geringere Kosten empfiehlt die Fokusgruppe eine größere Standardisierung von Produktanforderungen und mehr Wettbewerb zwischen Anbietern. Dies sollte beispielsweise durch einfache kostengünstige Wechselmöglichkeiten in der Anspar- sowie vor der Auszahlungsphase unterstützt werden.

Das Steuer-Zuckerl

Ein ganz wichtiger Aspekt des Entwurfs ist die steuerliche Freistellung von Aktien- und ETF-Sparplänen. Wertpapiere und Fonds könnten während der Ansparphase steuerfrei verkauft und reinvestiert werden. Da sich das gegenwärtige Konzept an den bisherigen Fördermöglichkeiten der Riester-Rente orientieren dürfte, wären jährliche Einzahlungen in einer Größenordnung von bis zu 2.100 Euro sogar steuerlich begünstigt. Der Betrag könnte aber auch etwas höher ausfallen. Eine Besteuerung fällt nach dem aktuellen Kenntnisstand weder bei Einzahlungen noch bei Entnahmen an. Mal sehen, ob das so bleibt.

Tipp: Schau dir bereits jetzt den Depot-Vergleich und den ETF-Sparplan-Vergleich an.

Kritiker wenden ein: All das bräuchte es nicht, wenn die Bundesregierung einfach den Steuerfreibetrag auf Kapitalerträge signifikant erhöhen würde. Sollte das geförderte Altersvorsorgedepot kommen, ist das im Prinzip nicht notwendig. Tipp: Richte dir bei deinem bestehenden Depot einen Freibetrag von 1.000 Euro ein (bzw. 2.000 Euro bei Eheleuten). Wenn du bei einer günstigen Direktbank oder sogar einem Neobroker bist, kannst du gegen Jahresende ETF-Anteile, die im Gewinn notieren, verkaufen, um die 1.000-Euro-Freigrenze jedes Jahr auszuschöpfen. Danach steigst du sofort wieder ein. Du kannst dieses Prozedere auch im Rahmen von Rebalancing durchführen.

Aktien ohne Korsett ermöglichen Rendite

Je weniger staatlicher Einfluss in Form von Garantien und Mäntel seitens der Anbieter, desto mehr dürfte langfristig bei der Aktienanlage übrigbleiben. „Aktien erwirtschaften langfristig hohe und stabile Renditen. Sie sind daher ein ideales Instrument für die Altersvorsorge. Im Ausland ist dies vielfach anerkannt. Andere Länder setzen deshalb viel stärker auf Aktien in allen drei Säulen der Altersvorsorge. Dies wäre auch ein guter Weg für Deutschland“, sagt Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts.

Wie sind die Erfahrungen im Ausland mit solchen Modellen?

Der Vorstoß der Bundesregierung ist weder besonders innovativ noch genial. Denn im Ausland ist die kapitalgedeckte Altersvorsorge längst präsent. „Positive Erfahrungen im Ausland sollten wir als Orientierung für die Einführung von Altersvorsorgedepots in Deutschland verstehen, damit mehr Bürgerinnen und Bürger staatlich gefördert mit einer attraktiven Aktienanlage für das Alter vorsorgen“, so Bortenlänger.

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager kannst du deine Investments analysieren und dein Vermögen an einem Ort überwachen – einfach, schnell und sicher.

Andere machen es vor

Das Deutsche Aktieninstitut hat sich jüngst mit der Deutschen Wertpapierservice Bank im Rahmen einer Studie angesehen, wie andere Länder mit dem Thema der Altersvorsorge umgehen. „Die Studie zeigt eindrucksvoll, wie andere Länder erfolgreich die attraktiven Renditen der Aktienanlage für die private Altersvorsorge nutzen“, sagt Heiko Beck, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Wertpapierservice Bank.

Mit Aktien zu Wohlstand im Alter

Ein Altersvorsorgedepot mit einem hohen Aktienanteil, steuerlichen Anreizen und dem Verzicht auf Beitrags- oder Zinsgarantien sei ein hervorragender Weg, die private Altersvorsorge für breite Bevölkerungsschichten attraktiver und rentabler als bisher zu machen. „Ein solches Altersvorsorgedepot müssen wir einfach, flexibel und möglichst unbürokratisch gestalten. Wertpapiersparen ist im Ausland ein Erfolgsmodell, das wir unbedingt für die Altersvorsorge in Deutschland nutzen sollten“, fordert Beck.

Fazit: Die Erfahrungen im Ausland sind gut

Wie sehr sich die Aktienanlage für die kommenden Rentnergenerationen auszahlen kann, zeige laut der gemeinsamen Erhebung etwa des Beispiel des schwedische Pensionsfonds AP7 Såfa. Er ist Teil der gesetzlichen Rente in Schweden. Mit einem Aktienanteil von mehr als 90 Prozent konnte dieser Fonds von 2000 bis 2023 demnach eine Rendite von jährlich 10,4 Prozent erzielen. Solche Finanzspritzen täten sicher auch deutschen Rentnern gut.

Laut Studie steuern bei schwedischen Rentnern zu 31 Prozent Kapitaleinkünfte bei. Spitzenreiter sind die Niederlande (45 Prozent), gefolgt von Großbritannien und der Schweiz (jeweils 44 Prozent) sowie Kanada und Australien (je 41 Prozent). Zum Vergleich: In Deutschland machen Kapitaleinkünfte gerade einmal 14 Prozent aus – und das bei einem im Vergleich zu anderen Industrienationen ohnehin geringen Rentenniveau. Das geförderte Altersvorsorgedepot ist also dringend nötig. Wir bleiben am Ball.