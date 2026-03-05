Amazon schlägt Walmart – und dominiert dein ETF-Depot stärker als du denkst

Warum Amazon automatisch in deinem ETF landet

Die meisten ETFs auf den MSCI World, den S&P 500 oder den MSCI ACWI sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Je größer ein Unternehmen an der Börse ist, desto höher sein Anteil im Index. Amazon gehört seit Jahren zu den Schwergewichten.

Wenn du in unserer ETF-Suche nach S&P 500 Produkten suchst, siehst du, dass der Anteil von Amazon mehr als drei Prozent ausmacht. Auch im MSCI World zählt Amazon zu den größten Positionen. Und im MSCI World ist Amazon mit rund 2,3 Prozent fast genauso stark vertreten wie der komplette deutsche Aktienmarkt zusammen.

Tipp: Im MSCI World soll es im August zu einem Comeback Griechenlands kommen. Erfahre, welche Macht die Indexanbieter haben.

Wenn du einen klassischen Welt-ETF im Depot hältst, bist du also automatisch nennenswert in Amazon und anderen – noch offensichtlicheren – Tech-Konzernen investiert. Oder um es plastischer auszurücken: Bei einer Anlagesumme von 50.000 Euro können bereits mehrere Tausend Euro auf einzelne Unternehmen entfallen.

Wachstumsstory und Klumpenrisiko gehen Hand in Hand

Der wirtschaftlicher Erfolg sorgt automatisch für steigende Indexgewichte. Das ist das Prinzip marktkapitalisierungsgewichteter Indizes. Gewinner bekommen mehr Gewicht, Verlierer weniger.

Für dich bedeutet das: Dein ETF bildet die wirtschaftliche Realität ab, aber er verstärkt gleichzeitig die Abhängigkeit von einigen wenigen Mega-Caps. Wenn du zusätzlich US- oder Technologie-ETFs hältst, kann sich diese Konzentration unbewusst erhöhen. Derzeit sehen wir jedoch, dass nicht nur Big Tech gewinnt.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob Amazon ein starkes Unternehmen ist. Entscheidend ist, wie stark dein Portfolio bereits davon abhängt.

Ein ETF mit Amazon ohne Tech

Ein wesentlicher Treiber ist das Cloud-Wachstum durch AWS. Denn AWS profitiert von der Digitalisierung und dem Boom um die Künstliche Intelligenz (KI). Die hohe Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur steigert Umsatz und Profitabilität. Daher ist der Online-Händler häufig auch in Tech-ETFs prominent vertreten. Nach Zahlen von YCharts betrug der Umsatz von AWS im Jahr 2020 noch 45,4 Milliarden US-Dollar, laut Amazon News waren es im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 bereits 128,7 Milliarden US-Dollar und damit etwa 20 Prozent mehr als im Jahr 2024. Doch bei aller Begeisterung: Wir haben jüngst auch gesehen, dass KI auch für Ängste unter Aktionären sorgen kann. Erfahre also, welche Branchen-ETFs besonders Widerstandsfähigkeit in Bezug auf KI sind.

Wenn du an Amazon glaubst, aber nicht eine weitere größere Tech-Position aufnehmen möchtest, kannst du einfach unsere Profilseite von Amazon besuchen. Wenn du dann herunterscrollst, siehst du in welchen ETFs Amazon besonders stark vertreten ist.

Kein Welt und kein Tech-ETF mit fast einem Drittel Amazon-Anteil – das trifft auf den SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (WKN: A14QBY) zu. Neben dem Autobauer Tesla (WKN: A1CX3T), finden sich hier Konsumgüterklassiker, wie Home Depot (WKN: 866953) und McDonald’s (WKN: 856958).