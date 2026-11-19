Cryptonow Krypto-Broker im Test
In diesem Testbericht haben wir das Cryptonow Krypto-Broker Angebot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Cryptonow Krypto-Broker Angebot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Cryptonow mit anderen Krypto-Brokern vergleichen.
Cryptonow Krypto-Angebot
Mit dem Cryptonow Depot können 17 Kryptowährungen gehandelt werden. Das Mindestordervolumen beträgt 1 Euro. Der Handel ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr möglich. Sparpläne auf Kryptowährungen oder Auszahlungspläne werden derzeit noch nicht angeboten, jedoch sollen Sparpläne in Kürze verfügbar sein.
|Das Angebot im Überblick
|Anzahl Kryptowährungen
|17
|Eingesetzte Produkttypen
|Physische Coins
|Mindestordervolumen
|1,00 €
|Handelszeit
|24/7
|Einzahlungsmöglichkeiten
|SEPA, Cryptonow Krypto-Gutscheinkarten
|Sparplan
|Auszahlplan
Cryptonow Krypto-Kosten
Der Handel mit Kryptowährungen über das Cryptonow Depot ist kostentechnisch nach Ordervolumen gestaffelt: Bis 400 Euro werden 1,49 Prozent des Kurswerts fällig, bis 1.000 Euro 1,35 Prozent und bis 5.000 Euro 1,00 Prozent. Für Orders bis 35.000 Euro werden 0,90 Prozent fällig, für Orders darüber nur noch 0,75 Prozent. Der durchschnittliche Spread für Kryptowährungen liegt bei ca. 0,08 Prozent. Die Depotführung ist beim Cryptonow Depot kostenlos.
|Die Kosten im Überblick
|Depotgebühren
|Kostenlos
|Mindesteinzahlung
|1,00 €
|Handelskosten
|1,49 - 0,75 %
|Spread
|0,08 %
|Kosten Kryptoverwahrung
|0,00 €
|Kosten Sparplan
|—
|Gebühren für eine Order (ohne Spread)
|100,00 €
|1,49 €
|500,00 €
|6,75 €
|1.000,00 €
|13,50 €
|5.000,00 €
|50,00 €
|10.000,00 €
|90,00 €
|20.000,00 €
|180,00 €
|50.000,00 €
|375,00 €
Cryptonow Krypto-Service
Das Cryptonow Depot bietet den Handel mit echten Kryptowährungen an und diese werden in Deutschland verwahrt. Cryptonow verfügt nach eigener Aussage über eine eine MiCAR-Lizenz als Krypto-Dienstleister (CASP) und wird von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) beaufsichtigt. Der Handel ist über den Desktop möglich. Der Cryptonow Kundenservice steht für Fragen per E-Mail, Kontaktformular, Online-Chat und Telefon zur Verfügung.
|Die Nutzerfreundlichkeit im Überblick
|Steuereinfach
|Rechtsform
|GmbH
|Marktstart
|2017
|Lizenz
|MiCAR / CASP (FMA Österreich)
|Partnerbank
|Bank Frick, Liechtenstein
|Verwahrung
|Deutschland
|Serverstandort
|Deutschland
„Ein solides Angebot für den Handel mit etablierten Kryptos“
Bei Cryptonow können aktuell 17 Kryptowährungen gehandelt werden. Laut dem Anbieter handelt es sich dabei um eine bewusst kuratierte Auswahl etablierter Projekte. Diese fällt damit zwar kleiner aus als bei Mitbewerbern, jedoch sind Orders bereits ab einem Euro möglich. Einzahlungen sind per SEPA-Überweisung oder über Krypto-Gutscheinkarten, die im stationären Handel erhältlich sind, möglich. Die nach Ordervolumen gestaffelten Handelskosten fallen vor allem bei kleineren Orders vergleichsweise hoch aus. Die Depotführung sowie Verwahrung sind dagegen kostenlos. Sparpläne werden derzeit noch nicht angeboten, sollen aber in Kürze folgen. Insgesamt erreicht der Anbieter die Note GUT im Test.
Cryptonow Krypto-Depot Vergleich
Vergleiche das Cryptonow Krypto-Depot mit anderen Anbietern.
Quelle: extraETF, Datenstand: 19.11.2026
Über Cryptonow
Cryptonow ist seit 2017 im Kryptobereich tätig und möchte digitale Assets für alle einfach und sicher zugänglich machen. Das Unternehmen mit Sitz in Wien ist als Krypto-Dienstleister (CASP) nach österreichischem Recht lizenziert. Das Angebot reicht von Krypto-Gutscheinkarten über den Kauf und die Vermittlung bis hin zur Verwahrung von Kryptowerten. Mit zahlreichen Verkaufsstellen im Einzelhandel möchte das Unternehmen eine Brücke zwischen der physischen und der digitalen Welt schlagen.
So eröffnest du ein Cryptonow Krypto-Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Krypto-Depot bei Cryptonow eröffnest.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Eröffnungsprozess von Cryptonow durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Eröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft bzw. Kryptohandel angeben.
Legitimation: Nun musst du dich bei Cryptonow legitimieren.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Cryptonow abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Mit Kryptowährungen starten: Sobald dein Geld auf deinem Cryptonow Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen.
Jetzt ein Cryptonow Depot eröffnen
Das Krypto-Angebot von Cryptonow hat dich überzeugt? Starte jetzt mit dem Kryptohandel.
Häufig gestellte Fragen zum Cryptonow Krypto-Broker
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.