„Ein solides Angebot für den Handel mit etablierten Kryptos“

Bei Cryptonow können aktuell 17 Kryptowährungen gehandelt werden. Laut dem Anbieter handelt es sich dabei um eine bewusst kuratierte Auswahl etablierter Projekte. Diese fällt damit zwar kleiner aus als bei Mitbewerbern, jedoch sind Orders bereits ab einem Euro möglich. Einzahlungen sind per SEPA-Überweisung oder über Krypto-Gutscheinkarten, die im stationären Handel erhältlich sind, möglich. Die nach Ordervolumen gestaffelten Handelskosten fallen vor allem bei kleineren Orders vergleichsweise hoch aus. Die Depotführung sowie Verwahrung sind dagegen kostenlos. Sparpläne werden derzeit noch nicht angeboten, sollen aber in Kürze folgen. Insgesamt erreicht der Anbieter die Note GUT im Test.