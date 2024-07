Cameco Corporation ist eines der größten Uranunternehmen der Welt und betreibt Minen in Kanada und den USA. National Atomic Co Kazatomprom ist das staatliche Uranunternehmen Kasachstans und der weltweit größte Uranproduzent. CGN Mining ist ein chinesisches Unternehmen, das Uranminen betreibt und den wachsenden Bedarf an Kernenergie in China unterstützt.