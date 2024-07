Welcher Smart City-ETF am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Anlagezielen ab. Ein kostengünstiger, liquider ETF, der das Smart City-Segment genau abbildet, ist in der Regel eine gute Wahl. Die ETFs können in ihrer Zusammensetzung und ihrer Anlagestrategie sehr unterschiedlich sein. Schließlich ist das Themenfeld der intelligenten Städte ein weites Feld. Insgesamt eignen sich Smart City-ETFs aufgrund der hohen Risiken als Beimischung in einem ausreichend breit diversifizierten Welt-Portfolio.

Physisch replizierende Smart City-ETFs bieten zusätzliche Sicherheit durch den direkten Aktienbesitz.

Alle Smart City-ETFs können über die ETF-Suche weiter analysiert werden.