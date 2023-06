Investitionen in Klima-Anpassung mit bringt die dreifache Dividende

So erhöht sich Finanzierungsbedarf nicht nur für die Eindämmung des Klimawandels, sondern auch für die Maßnahmen zur Klimaanpassung. Zu den Finanzierungsinstrumenten zählen etwa grüne, soziale und nachhaltige Anleihen . Ein Vorteil dieser Investments ist laut Soňa Stadtelmeyer-Petru die „dreifache Dividende“, die sie mit sich bringen: „Investments in die Klimaanpassung tragen dazu bei, künftige wirtschaftliche Verluste zu vermeiden, positive wirtschaftliche Gewinne durch Innovationen zu erzielen sowie zusätzliche soziale und ökologische Vorteile zu liefern, die eine klimaresiliente Entwicklung unterstützen“, erklärt Stadtelmeyer-Petru.

Alljährlich wird am 5. Juni der Weltumwelttag gefeiert: 1972 von den Vereinten Nationen initiiert, soll an diesem Tag in besonderer Weise auf einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt aufmerksam gemacht werden. Die Folgen des Klimawandels sind in den letzten Jahren weltweit immer stärker zutage getreten, nur wenige Regionen sind davon unberührt geblieben. Um den Auswirkungen der erhöhten Klimarisiken zu begegnen, müssten nach Ansicht von Soňa Stadtelmeyer-Petru, Global Head of Sustainable Investing Client Solutions bei J.P. Morgan Asset Management, nachhaltige Investitionsausgaben massiv erhöht werden. Denn zukünftig werden auch Industrienationen immer stärker vom Klimawandel betroffen sein, wie Hitzewellen und Sturzfluten der vergangenen Jahre eindrucksvoll belegen.

Drei Klima-Bereiche mit besonderem Handlungsbedarf Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) identifiziert drei Schlüsselbereiche des globalen Wirtschaftssystems, in denen der Handlungsbedarf besonders groß ist: Städte und Siedlungen, Natur und Umwelt sowie menschliche Gesundheit und allgemeines Wohlergehen. „Auf Basis der drei Risikobereiche lassen sich die Wirtschaftssektoren ableiten, die für die Auswirkungen des Klimawandels am anfälligsten sind, ebenso wie die potenziellen Lösungen, um Klimarisiken durch präventive Anpassung anzugehen“, sagt Nachhaltigkeitsexpertin Soňa Stadtelmeyer-Petru. Für Städte führen dichte Bebauung sowie Versiegelung von Flächen und Flussufern zu einer zunehmenden Bedrohung durch Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Hitzewellen und Dürren. „Da der Urbanisierungstrend anhält, ist es sowohl aus sozialer als auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig, dass die Städte gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähig bleiben“, erklärt Soňa Stadtelmeyer-Petru. Um die Infrastruktur anzupassen, bedarf es beispielsweise Investitionen in das Pflanzen von Straßenbäumen, Dachbegrünungen oder reflektierende Oberflächenbehandlungen. Zudem wird ein verbessertes Katastrophenmanagement wichtiger, etwa durch Satelliten- und Fernerkundungsdaten, die die Risiken von Klimaauswirkungen aufzeigen. Auch die transformative Klimaanpassung durch Technologie und die damit verbundene Entstehung von „Smart Cities“ gewinnt an Bedeutung.

Der nachhaltige Umgang mit Ökosystemen ist vor allem in der Landwirtschaft, rund um das Thema Nahrungsmittel sowie im Bauwesen essenziell. Zu den größten Risiken gehören extreme Hitze, Naturkatastrophen, Wasserknappheit und der Verlust der Biodiversität. Dies hat auch auf die Medizin Auswirkungen, denn Penicillin, Morphin und Krebs-Chemotherapien stammen aus natürlichen Quellen. Der Rückgang der Biodiversität bedeutet daher auch eine Bedrohung für die Arzneimittelproduktion und -entdeckung. „Lösungen liegen im Bereich Landwirtschaft zum Beispiel in der Informationstechnologie. Der Zugang zu agronomischen Daten ermöglicht es Landwirten etwa, den Einsatz von Wasser und Pestiziden zu reduzieren und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. Biobanking, also das Sammeln, Verarbeiten und Aufbewahren von biologischen Proben und Daten für die Forschung, wird immer wichtiger für pharmazeutische Innovationen“, umreißt Stadtelmeyer-Petru die Bereiche für zunehmenden Finanzierungsbedarf.

Nicht zuletzt sind Gesundheitsrisiken mit der globalen Erwärmung verbunden. Niederschläge und Überschwemmungen können die Wasseraufbereitungs- und Abwasserinfrastruktur überfordern oder beschädigen, so dass Bakterien und Toxine verbreitet werden. Höhere Temperaturen erhöhen auch die Überlebenschancen von Krankheitserregern. Es gibt gemäß Soňa Stadtelmeyer-Petru zudem Hinweise darauf, dass sowohl der Temperaturanstieg als auch die Luftverschmutzung die Arbeitseffizienz verringern. „Die Integration von Luftverschmutzungswarnungen in intelligente Technologien kann daher eine sehr wirksame Anpassungslösung sein. Auch könnte die Telemedizin an Bedeutung gewinnen, um Patienten zu erreichen, die nicht reisefähig sind“, sagt Soňa Stadtelmeyer-Petru.