Ein Burggraben-ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in Unternehmen investiert, die durch nachhaltige Wettbewerbsvorteile, so genannte "Economic Moats", geschützt sind. Beispielsweise investiert ein solcher ETF in Unternehmen wie Alphabet, das durch seine dominante Position auf dem Markt für Online-Suchmaschinen über einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verfügt.