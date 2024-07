Digital Payments-ETFs

Mastercard ist einer der größten Kartenemittenten weltweit und bietet eine breite Palette von Kreditkarten- und Zahlungsdienstleistungen an. Nuvei Corp ist ein führender Payment Acquirer, der umfassende Zahlungslösungen für Händler und Unternehmen weltweit anbietet. GMO Payment Gateway ist ein bedeutender Anbieter von Online-Zahlungsdiensten in Japan und unterstützt eine Vielzahl von E-Commerce-Transaktionen. Nu Holdings ist ein führender Anbieter von digitalen Finanzdienstleistungen in Lateinamerika und revolutioniert das digitale Bezahlen in dieser Region.